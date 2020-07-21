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【推介跟進】資金又炒物管股 永升生活推介兩日累升8%

股樓投資 17:37 2020/07/21

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全國疫情衍生物管需求，大行除了對龍頭，對中小型物管股也逐漸重視。最新一期《iMoney》的《報告捉路》，以「物管後起之秀 永升生活具高增長基因」為題，向讀者推介這隻最近相繼被摩通及大摩等外資大行建議買入的永升生活服務(01995)。經過昨日沉寂，永升今日成功跟隨市況大爆發，全日大升8.5%報15.28元，創52周新高。推介見刊兩個交易日計，亦累升8.4%！

相關文章：【推介跟進】上半年盈利大增1倍 維達推介見刊首日即升近4%

永升上市以來累升6倍。大摩看好，永升積極拓展第三方發展商項目，相對併購及參與母公司旭輝控股（00884）項目，更能支持該股取得持續性的自然增長。

對業務受惠疫情的物管股而言，本月開始相信是充滿盈喜預告的季節。另一間大行富瑞預期，該行追蹤的物管股中期盈利，將平均按年增長30%至40%。其中永升連同新城悅及千億市值物管股碧桂園服務（06098），盈利增長將超過40%至60%，位於最高的檔次。

詳細內容請留意最新出版的第665期《iMoney》。

相關文章：【港版NASDAQ】 螞蟻滴滴駕臨本港 港交所追揸沽攻略

撰文 : 投資組

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