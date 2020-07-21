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【著數優惠】Starbucks推8折晚餐外賣優惠 買禮券套裝以優惠價享手調飲品

理財智慧 18:12 2020/07/21

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新冠肺炎疫情愈來愈嚴峻，港人也減少外出留家抗疫，新限聚令下政府禁晚市堂食， 各大餐廳食肆紛紛推出優惠吸客。為慶祝香港星巴克（Starbucks）踏入20周年，凡推出一系列優惠和推廣活動，包括晚餐外賣優惠及外賣送遞服務優惠。

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晚餐外賣優惠方面，由即日（20日）起，每日下午5時起，顧客凡於星巴克外賣一件食品和一杯飲品（包括中杯裝或以上手調飲品或罐裝或樽裝飲品），可享8折優惠。外賣送遞服務優惠方面，由即日起至7月31日，顧客在指定外賣平台（包括星巴克「星星送」、Foodpanda及Uber Eats）可以優惠價20元購買指定手調飲品（指定手調飲品包括： 粉桃啫喱綠茶、三重柑橘果漾綠茶、 極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶、果漾洛神花冷萃咖啡及芒果抹茶星冰茶）。而透過星巴克「星星送」訂購外賣，更可享免運費優惠，十分吸引。

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同時，星巴克也推出飲品禮券套裝，包括1.20張中杯裝手調飲品禮券、2. 1張TEA-OLOGY 系列手調飲品*優惠券（憑券可以HK$20換購大杯裝限定飲品一杯，*TEA-OLOGY 系列手調飲品包括：芒果抹茶星冰茶、綿雲粉桃啫喱綠茶、粉桃啫喱綠茶、三重柑橘果漾綠茶、極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶、果漾洛神花冷萃咖啡）、3.1張指定食品八折優惠券（*指定食品包括：意式火腿烤甜椒意大利軟包、烤雜菜鷹嘴豆泥蕃茄意大利軟包、吞拿魚芝士藜麥多穀軟包、慢煮雞環保蝦卷便當及牛油果雜豆蛋白卷便當），售價為590元（禮券兌換有效時段： 7 月 20 日至 8 月 31 日）。據星巴克的外賣餐單，以上TEA-OLOGY 系列手調飲品每杯的價錢為39元，換言之客人購買禮券後可以近半價購入飲品，單看這優惠已吸引。

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另外，顧客於今日及下周二（7月21日及7月28日）及本周末（7月25至26日）於指定分店購買指定手調飲品，也設有20元優惠。其中周二的指定手調飲品包括： 醇白特濃鮮奶咖啡、 綿雲粉桃啫喱綠茶及醇香荳奶抹茶。至於周末的手調飲品優惠指定手調飲品包括：芒果抹茶星冰茶、綿雲粉桃啫喱綠茶、粉桃啫喱綠茶、三重柑橘果漾綠茶、極粹烏龍啫喱鮮奶抹茶、果漾洛神花冷萃咖啡。（以上為指定分店推廣活動，詳情請見下圖）

除以上優惠，還有更多不同優惠，以下為詳情：

 

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撰文 : 陳詠妍

香港 星巴克 限聚令 疫情 著數優惠
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