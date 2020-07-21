【恒生科技指數】港版納指出台 哪隻成份股最易舞動指數？

市場稱為「港版納指」的恒生科技指數公布，今日指數內的科技股率先炒上，部分股份更升逾1成。市場憧憬指數推出後指數內股份更惹冲關注，加上預期稍後有相關產品推出，將吸引資金流入股份。

除閱文（00772）發盈警股逆市下跌外，其餘29隻科技指數成份股今全數上升，最少6隻飆升逾一成。綜觀30隻成份股，到底哪隻股份最受惠指數出台呢？

綜觀科技指數30隻成份股，市值比重達8%上限的有隻，包括市值逾5萬億元的重磅股阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 。除了阿里及騰訊，美團 （03690） 、小米 （01810） 及舜宇 （02382） 亦佔約8%比重。

舜宇佔比大成交低 容易推動指數

相對ATMX等4大成份股，舜宇的市值比重同達8%，惟市值及日均成交卻遠低於ATMX。舜宇現時市值僅約1,500億元，過去一個月日均成交12.7億元。而ATMX其後較細的小米，日均成交亦達39億，騰訊及阿里更是約百億的日均成交。

這反映日後指數正式推出，大戶若要舞動科技指數，以舜宇作推動指數的成本將最低，因為可動用較少資金便可以舞動舜宇的股價，從而影響科技指數。現時市場預期科技指數續上攀，令舜宇獲看高一綫。

料短期內科技指數相關產品推出

不過，要大戶試圖作影響指數的舉動，前題還是要有科技指數相關的期指、期權產品短期內出台。港版納指為恒指公司的重點產品，希望發展成恒指及國指之後的第三重點產品。恒指公司昨已表明，接獲中港兩地基金公司查詢，預計兩地均會有ETF產品，亦會與港交所就發展期指、期權保持溝通。



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責任編輯：錢家鋒

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