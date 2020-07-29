【氣炸Party@iM網欄】氣炸出低脂、低熱量 氣炸大尾魷魚香口又耐嚼（附食譜）

朋友Lorraine新買了個氣炸鍋，我好奇問，是為了煮食更方便，吃得更健康？

這都不是主要原因，而是因為最近的心情太鬱悶了，想找點新意思。加上疫情下經常在家做飯，來來回回總是煮差不多的東西。

她愛吃煎豆腐，老公時不時抱怨她煮食油使用率太高，不健康。她卻私下告訴我，老公超喜歡下班回來先喝一杯，吃點香脆小吃，邊看新聞邊聽太太閒聊當天的瑣碎事，食油的高用量他也是間接的罪魁禍首。

天氣太熱，30多度的高溫度，黃昏後也沒降下來，煮食當然也變得絕非容易，莫說做油炸的香脆小吃。想不到這部新買的氣炸鍋，讓這朋友換個煮食的方式，煮得不亦樂乎。

薄脆蒜蓉長法麵包片， 忌廉蟹肉薯餅，韓式雞塊，旗魚天婦羅，潮汕牛肉丸，全是下酒菜的絕配，當然要伴上加冰的汽水，或凍手工啤酒，冰涼Chardonnay。

很多人跟我一樣，愛做菜，恨清洗，但氣炸鍋的確給不少女生她（和她們的老公）減少了很多飯後的爭執。誰不深深體會，吃個飽飽後不想動，只賴在沙發看電視，煲劇是何等的悠哉悠哉。

朋友愛吃魷魚，新鮮的炸上一炸，香口又耐嚼。加上魷魚這軟體海洋動物低脂肪，低熱量，對怕胖的人是特別好的一項選擇。而且營養價值又高，除了蛋白質，它也含有豐富可活化腦部細胞的DHA、益心血管的高度不飽和脂肪酸EPA，還有較高含量可保護肝臟的牛磺酸 。魷魚對於預防血管硬化、膽結石的形成，預防老年痴呆症等，都頗具效力。

我不會烹調魷魚，向朋友請教了兩份食譜，這禮拜試試身手。

氣炸大尾魷魚

· 魷魚一隻（切10-12件，界花），記住抹乾水

· 紅透半邊天的日清的c一包（任何口味）约40克（不用加水）

· 一件件魷魚上粉，醃10分鐘，待表面回潮

· 氣炸鍋內墊牛油纸，纸上要噴油，魷魚也要噴一點油

· AF180度5分鐘；翻向上，再AF200度3分鐘

· 檸檬汁，泰式辣醬汁或Tobasco一定少不得

參考其他氣炸大師選用（絕對不便宜的）的日本炸粉方法：

· 醃魷魚片刻：生抽，紹酒/花雕酒，胡椒粉各少許

· 自家制炸粉：中筋麵粉加少許水，攪拌調出稠炸粉， 倒入魷魚塊，稍作攪拌

· 營造脆面：一件件魷魚上番薯粉

· AF180度5分鐘；翻向上，再AF200度3分鐘

· 加檸檬汁，或加椒鹽者一件件魷魚上粉，

作者_樂山樂水簡介： 一般上班族，出入中環金融區，大公司的小職員。間中也會覺得返工無聊，放工苦悶。但對周邊的人和事會好奇，會想知多一點，口頭蟬：係咩？幾好啊！幾得意！但係點解會咁嘅？一直想寫同氣炸鍋相關題材，就這樣開始了氣炸派對。

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