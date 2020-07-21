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妮歌潔曼返澳獲准回豪宅隔離 名人有特權？

環球社會熱點 16:50 2020/07/21

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奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）與家人從美國回澳洲，獲准直接回家隔離，引起爭議。

新型冠狀病毒疫情持續，為免病毒從境外傳入，澳洲規定入境入士抵埗後，必須在指定地點隔離14日，惟奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）與家人從美國回國後，卻獲准直接回家隔離，引起關注，外界質疑優待名人。

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英國傳媒報道，妮歌潔曼與新西蘭籍歌手丈夫Keith Urban及兩名女兒，周一乘私人飛機抵達澳洲悉尼，其後未有如其他入境入士般被送到隔離措施，而是直接回家，在豪華住宅隔離。

入境澳洲人士集中隔離的措施3月實施，當局可基於醫療或健康原因提供豁免，但妮歌潔曼獲准回家原因暫時未知。

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事件引起網民熱議，有意見認為，妮歌潔曼一家獲准直接回家是不公平，應對所有人一視同仁，直指當局對有權富人及一般人雙重標準。

但亦有人認為讓妮歌潔曼一家回家沒有問題，強調他們亦要在家隔離，只是地點不同，又稱妮歌潔曼為澳洲爭光，值得給予少許好處。

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這並非首次有澳洲名人，因獲豁免酒店隔離引起爭議，澳洲樂壇天后 Dannii Minogue上周從美國回昆士蘭，因醫療原因，獲准直接在家隔離。

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責任編輯：文青青

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