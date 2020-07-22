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【櫻淘魔法棒@iM網欄】又要WFH留家煮食 推薦三款幾十元的平價攪拌器

名人薈萃 08:30 2020/07/22

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最近疫情又趨嚴重，很多朋友又開始了WFH (Work From Home) 的生活，少了在外，自然留在家食飯多了，煮飯時都會用到攪拌器來絞肉或菜。以下就有三個幾十元的攪拌器推薦給讀者。

 

  1. 蘇泊爾家用手動攪拌器

在街上見到很多款類似的攪拌器，手拉款，很環保，不用電，就可以絞肉, 絞菜，碎蒜泥, 碎蔬菜, 碎辣椒, 碎豬肉, 碎蛋液, 碎洋蔥，用來做手工自製餃子餡就最適合。它的刀片鋒利耐磨, 螺旋弧形, 絞拌輕鬆不費勁。

用家最關心就是清洗，這個手動攪拌器清潔容易，用水沖一下就乾淨了。

高靭性尼龍拉繩，上蓋和杯身有卡扣, 方便蓋子扣不滑落

價錢:

  • 小400 ml :39元人民幣
  • 中650 ml: 49元人民幣
  • 大900 ml: 59元人民幣
  • 一套3件, 大中小, :135元人民幣

用家評價:

  • 到手感覺很好，小巧玲瓏的，蘇泊爾大品牌放心。 做工品質好，刀片很鋒利的樣子，而且拉繩拉起來也不吃力。
  • 做工精細無瑕疵，外形好看，漂亮上檔次。
  1. 迷你蒜泥手拉器

這個迷你蒜泥手拉器，當然也不需要用電，只是靠手拉就可以有蒜泥出，它比第一款小巧，容量有170ml，磁吸刀柱，自動吸附更安全，方形卡扣設計，安裝輕鬆，防止滑落; 內置接繩保護裝置，在拉繩尾端裝有緩沖裝置，避免了拉繩無法回彈的問題。

由於是手拉款，產品設計上加厚了尼龍拉繩，加上特殊工藝編織，比普通的拉繩，更加耐磨。杯體採用全新的高品質PC材質，厚實，抗摔更耐用。

採用了420J2不鏽鋼刀片，加厚材質大大增加產品使用壽命，不易碎不生銹。

適合碎蒜，磨薑，辣椒，碎花生，蔬菜泥，南瓜糊。


用法:

記得三個口訣: 一放，一拉, 一拍

將切成片的若干食材放入杯藝中，磁吸設計不必接觸刀片，蓋上杯體並擰緊，固定輕拉數下把手。將拉好的料理器啪拍在桌上，食材自會跌落透明容器中，就大功告成。


價錢:
標準版：27元人民幣

用家評價:

  • 用來做蒜泥，拉幾下就好了，比用刀快好多
  • 很實用的小物件，沖洗方便

德國漢佳歐斯絞肉機家用電動不銹鋼

第三款是電動形絞肉機。它採用食品級切碎玻璃杯。配上雙層立體4D刀頭，S型分層彎刀，令到玻璃碗和刀片之間形成一個立體漩渦角度，有效提升絞肉速度之餘，切割更細膩，食材不易黏；軸心卡位設計，牢固安裝。

內壁配置了絞肉筋位，令肉餡在內壁與刀片相互絞打，讓上層食材帶動下層食材絞壓，保留肉餡的爽滑。

低重心設計，仿人工和餡手法，讓四周食材也能得到均勻攪拌，仿如人手刴的口感一樣。

200W純銅電機 快速低躁，不易磨損，低噪音; 2500C 強勁動力，高溫斷電，靜音軸承。


它有快慢兩檔位，慢檔軟食材，低速絞碎，保留食材的營養，水果，洋蔥，雞蛋，餡料，蔥姜蒜，一鍵碎食; 快檔硬食材，高速絞碎，快速細膩，核桃，肉類，花生，胡蘿蔔。兩公升容量可滿足家庭使用，最少可絞0.5斤。

用法:

  • 絞豬肉1000克，去皮切塊絞碎8秒
  • 絞大蒜1000克，絞碎6秒
  • 絞辣椒1000克，絞碎6秒

價錢:
標準版:69元人民幣

用家評價:

  • 美觀，非常好用，打餡很輕快，躁音也很小
  • 省力方便，大小合適
  • 馬力很大容量也夠，打肉餡十幾秒就好了，非常方便

作者＿淘寶小天后簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后、編輯：邊婕

欄名 : 櫻淘魔法棒

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