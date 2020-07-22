【櫻淘魔法棒@iM網欄】又要WFH留家煮食 推薦三款幾十元的平價攪拌器

下一篇文章
【品水師教飲水@iM網欄】健康謬誤 醫生話: 飲礦泉水會生腎石？
最近疫情又趨嚴重，很多朋友又開始了WFH (Work From Home) 的生活，少了在外，自然留在家食飯多了，煮飯時都會用到攪拌器來絞肉或菜。以下就有三個幾十元的攪拌器推薦給讀者。
在街上見到很多款類似的攪拌器，手拉款，很環保，不用電，就可以絞肉, 絞菜，碎蒜泥, 碎蔬菜, 碎辣椒, 碎豬肉, 碎蛋液, 碎洋蔥，用來做手工自製餃子餡就最適合。它的刀片鋒利耐磨, 螺旋弧形, 絞拌輕鬆不費勁。
用家最關心就是清洗，這個手動攪拌器清潔容易，用水沖一下就乾淨了。
高靭性尼龍拉繩，上蓋和杯身有卡扣, 方便蓋子扣不滑落
價錢:
用家評價:
這個迷你蒜泥手拉器，當然也不需要用電，只是靠手拉就可以有蒜泥出，它比第一款小巧，容量有170ml，磁吸刀柱，自動吸附更安全，方形卡扣設計，安裝輕鬆，防止滑落; 內置接繩保護裝置，在拉繩尾端裝有緩沖裝置，避免了拉繩無法回彈的問題。
由於是手拉款，產品設計上加厚了尼龍拉繩，加上特殊工藝編織，比普通的拉繩，更加耐磨。杯體採用全新的高品質PC材質，厚實，抗摔更耐用。
採用了420J2不鏽鋼刀片，加厚材質大大增加產品使用壽命，不易碎不生銹。
適合碎蒜，磨薑，辣椒，碎花生，蔬菜泥，南瓜糊。
用法:
記得三個口訣: 一放，一拉, 一拍
將切成片的若干食材放入杯藝中，磁吸設計不必接觸刀片，蓋上杯體並擰緊，固定輕拉數下把手。將拉好的料理器啪拍在桌上，食材自會跌落透明容器中，就大功告成。
價錢:
標準版：27元人民幣
用家評價:
德國漢佳歐斯絞肉機家用電動不銹鋼
第三款是電動形絞肉機。它採用食品級切碎玻璃杯。配上雙層立體4D刀頭，S型分層彎刀，令到玻璃碗和刀片之間形成一個立體漩渦角度，有效提升絞肉速度之餘，切割更細膩，食材不易黏；軸心卡位設計，牢固安裝。
內壁配置了絞肉筋位，令肉餡在內壁與刀片相互絞打，讓上層食材帶動下層食材絞壓，保留肉餡的爽滑。
低重心設計，仿人工和餡手法，讓四周食材也能得到均勻攪拌，仿如人手刴的口感一樣。
200W純銅電機 快速低躁，不易磨損，低噪音; 2500C 強勁動力，高溫斷電，靜音軸承。
它有快慢兩檔位，慢檔軟食材，低速絞碎，保留食材的營養，水果，洋蔥，雞蛋，餡料，蔥姜蒜，一鍵碎食; 快檔硬食材，高速絞碎，快速細膩，核桃，肉類，花生，胡蘿蔔。兩公升容量可滿足家庭使用，最少可絞0.5斤。
用法:
價錢:
標準版:69元人民幣
用家評價:
作者＿淘寶小天后簡介：
擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。
更多櫻淘魔法棒@淘寶小天后的文章請按此。
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！
撰文 : 淘寶小天后、編輯：邊婕
欄名 : 櫻淘魔法棒