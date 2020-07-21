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【網絡安全】木馬病毒進駐Android　系統更新通知或藏陷阱

科技 16:36 2020/07/21

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Android用家請注意！荷蘭網路安全公司Threat Fabric近日發現，一款叫做「BlackRock」的新型Android木馬病毒正廣泛傳播。

Android用家請注意！荷蘭網路安全公司Threat Fabric近日發現，一款叫做「BlackRock」的新型Android木馬病毒正廣泛傳播，全球多個應用程式，當中包括Facebook、Twitter、Instagram、Skype、 Netflix等都可能被入侵，或令Android用家用戶個人資料外洩。

>>>【網絡安全】Facebook「帳戶安全大聲公」　提醒名人啟用雙重驗證

>>>【網上詐騙】集中3大行業攻擊　Y世代成頭號目標

Threat Fabric報吿提到，新型木馬病毒BlackRock傳播速度相當快，受影響的軟件多以購物、社交、銀行相關，預計受影響的應用程式已達337個，當中包括Facebook、Twitter、Amazon、及各大銀行程式等。

報吿解釋，木馬病毒會偽裝成Android的系統更新通知，當用戶按下許可後，病毒就會啟動Android系統的「輔助功能」（AccessibilityService），病毒即可運作，對手機發送命令和控制服務器，更可側錄用家的使用狀況、在手機上添加一些原本不該有的檔案及發送簡訊到指定號碼等。

Threat Fabric強調，BlackRock是個麻煩的木馬病毒，就算用家安裝防毒軟件，BlackRock都可啟動自保模式，隱藏自己，甚至可躲過防毒軟件的移除。惟Threat Fabric提醒用戶，目前無需卸載受影響應用程式。要防止病毒入侵，就應在更新Android系統前，打開「設定」頁面的「系統更新」選項，確保系統是真的要更新，並非木馬病毒偽裝的通知。

>>>【網絡安全】Twitter名人帳戶被入侵初步調查　共130個帳戶受攻擊

責任編輯：曾曉汶

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