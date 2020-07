L’Oréal香港大裁員　品牌部重災裁約60人

▲ L’Oréal香港自去年開始銷售表現欠佳,不少店舖關閉。

政府剛公布第五批「保就業」計劃的名單,未有申請「保就業」的歐萊雅(L’Oréal)香港大裁員,其中品牌部裁員約60人。消息指,被裁員工被要求回公司取離職信,並獲一個月賠償。

L’Oréal香港昨日向被裁的員工發電郵,指香港市場過去一年出現變化,集團面對種種挑戰,即使沒有新型冠狀病毒,集團已看到消費習慣有重大改變,由昔日親臨門店購物,轉為網上購物,因此部分職位已不再是公司未來發展的一部分(some positions will not be part of our future model)。

消息指,L’Oréal香港自去年開始銷售表現欠佳,不少店舖關閉。L’Oréal旗下有多個品牌,包括Giorgio Armani 、YSL、shu uemura等。

