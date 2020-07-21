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L’Oréal香港大裁員　品牌部重災裁約60人

即市財經 16:26 2020/07/21

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L’Oréal香港自去年開始銷售表現欠佳，不少店舖關閉。

政府剛公布第五批「保就業」計劃的名單，未有申請「保就業」的歐萊雅（L’Oréal）香港大裁員，其中品牌部裁員約60人。消息指，被裁員工被要求回公司取離職信，並獲一個月賠償。

L’Oréal香港昨日向被裁的員工發電郵，指香港市場過去一年出現變化，集團面對種種挑戰，即使沒有新型冠狀病毒，集團已看到消費習慣有重大改變，由昔日親臨門店購物，轉為網上購物，因此部分職位已不再是公司未來發展的一部分（some positions will not be part of our future model）。

消息指，L’Oréal香港自去年開始銷售表現欠佳，不少店舖關閉。L’Oréal旗下有多個品牌，包括Giorgio Armani 、YSL、shu uemura等。

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裁員 就業 網上購物 經濟 銷售 保就業 香港 冠狀病毒

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