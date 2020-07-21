【螞蟻IPO】阿里、螞蟻中港概念股急升 可望複製阿里上市時走勢？

▲ 螞蟻集團宣佈上市後，中港阿里巴巴、螞蟻集團概念股今日普遍上漲。

科網巨擘阿里巴巴 （09988） 去年11月回歸港股上市後，集團旗下、支付寶母企螞蟻集團也宣佈將在香港及上海科創板同步上市，中港股市阿里巴巴、螞蟻概念股今日受消息刺激齊漲。事實上，阿里巴巴去年在香港第二上市時，亦曾掀起本港阿里概念股一輪升勢，投資者除關注之後螞蟻上市動態外，也不妨留意相關概念股份的投資機會。

股份 阿里香港上市前1個月表現 阿里健康 （00241） 10% 阿里影業 （01060） 8.4% 雲鋒金融 （00376） 12% 高鑫零售 （06808） 9.7% 中國動向 （03818） -2.4%

中國動向持有價值約17億人民幣的阿里巴巴股票，也持有少量螞蟻金服股權，在阿里香港上市時遭市場忽略，不過，本次螞蟻上市消息公佈後，該股今日曾升47%。

市場憧憬螞蟻集團登陸中港市場，中港兩地的阿里概念、螞蟻概念實際上今日均獲資金炒上：

港股股份 今日表現 A股股份 今日表現 阿里健康 （00241） 14% 湘郵科技（滬：600476） 10% 阿里影業 （01060） 1.7% 鳳凰傳媒（滬：601928） 10% 雲鋒金融 （00376） 6.8% 潤和軟件（深：300339） 10% 中國動向 （03818） 32% 易聯眾（深：300096） 10% 高鑫零售 （06808） 1.4% 新開普（深：300248） 10% 中國人壽 （02628） 0.1% 中國人壽（滬：601628） 3.3% 新華保險 （01336） 無升跌 新華保險（滬：601336） -2.4% 中國太保 （02601） -0.2% 中國太保（滬：601601） -1.2% 百大集團（滬：600865） 5.7% 張江高科（滬：600895） 10% 科藍軟件（深：300663） 5%

中國人壽、新華保險、中國太保均為螞蟻集團上市前投資者，惟新華保險及中國太保昨日上漲後，今日已回軟。另外綜合內地媒體消息，鳳凰傳媒、張江高科間接參股螞蟻集團，潤和軟件、百大集團、新開普與螞蟻有業務合作，螞蟻持有科藍軟件3.42%股權。

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