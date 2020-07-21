【螞蟻IPO】阿里、螞蟻中港概念股急升 可望複製阿里上市時走勢？

上一篇文章
【螞蟻IPO】港交所飆一成創新 迫李小加388元目標
科網巨擘阿里巴巴 （09988） 去年11月回歸港股上市後，集團旗下、支付寶母企螞蟻集團也宣佈將在香港及上海科創板同步上市，中港股市阿里巴巴、螞蟻概念股今日受消息刺激齊漲。事實上，阿里巴巴去年在香港第二上市時，亦曾掀起本港阿里概念股一輪升勢，投資者除關注之後螞蟻上市動態外，也不妨留意相關概念股份的投資機會。
|股份
|阿里香港上市前1個月表現
|阿里健康 （00241）
|10%
|阿里影業 （01060）
|8.4%
|雲鋒金融 （00376）
|12%
|高鑫零售 （06808）
|9.7%
|中國動向 （03818）
|-2.4%
中國動向持有價值約17億人民幣的阿里巴巴股票，也持有少量螞蟻金服股權，在阿里香港上市時遭市場忽略，不過，本次螞蟻上市消息公佈後，該股今日曾升47%。
市場憧憬螞蟻集團登陸中港市場，中港兩地的阿里概念、螞蟻概念實際上今日均獲資金炒上：
|港股股份
|今日表現
|A股股份
|今日表現
|阿里健康 （00241）
|14%
|湘郵科技（滬：600476）
|10%
|阿里影業 （01060）
|1.7%
|鳳凰傳媒（滬：601928）
|10%
|雲鋒金融 （00376）
|6.8%
|潤和軟件（深：300339）
|10%
|中國動向 （03818）
|32%
|易聯眾（深：300096）
|10%
|高鑫零售 （06808）
|1.4%
|新開普（深：300248）
|10%
|中國人壽 （02628）
|0.1%
|中國人壽（滬：601628）
|3.3%
|新華保險 （01336）
|無升跌
|新華保險（滬：601336）
|-2.4%
|中國太保 （02601）
|-0.2%
|中國太保（滬：601601）
|-1.2%
|百大集團（滬：600865）
|5.7%
|張江高科（滬：600895）
|10%
|科藍軟件（深：300663）
|5%
中國人壽、新華保險、中國太保均為螞蟻集團上市前投資者，惟新華保險及中國太保昨日上漲後，今日已回軟。另外綜合內地媒體消息，鳳凰傳媒、張江高科間接參股螞蟻集團，潤和軟件、百大集團、新開普與螞蟻有業務合作，螞蟻持有科藍軟件3.42%股權。
相關文章：
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市或令馬雲身家暴漲逾千億元 追趕蓋茨等世界首富？
【螞蟻IPO】螞蟻集團年初估值達1.5萬億 阿里持股33%、其餘股東尚有...（第二版）
【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱