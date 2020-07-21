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【恒生科技指數】科創板指數本周搶先出台 港版納指後來居上

即市財經 18:15 2020/07/21

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市場稱為「港版納指」的恒生科技指數，昨公布推出後先聲奪人，成份股今日全綫大升，30隻成份股中，只有閱文 （00772） 剛好發盈警後逆市下跌，阿里健康 （00241） 及金蝶 （00268） 等最少6隻成份股飆升逾一成。

相關文章：【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享）

港版納指下周一正式實時發佈，時間上剛好趕在本周四出台的科創板指數之後。上交所早在上月中已公布推出科創板指數，並於7月23日（本周四）開始實時公布。

科創板市場規模 遠遜港新經股

惟相對港版納指，滬市科創板指數似乎未在A股市場引起重大迴響，究其原因，還是由於科創板市場份量，與本港新經濟股市場板塊難以直接比較。中芯 （00981） A股（滬：688981）上周掛牌首日，AH股總市值達6,000億元人民幣，一度被捧為科創板第一大股。惟以今日收市價計，單計中芯A股市值僅1,300多億元人民幣，為科創板第二大股。

科創板第一大股為金山辦公（滬：68811），現市值亦只有1,600多億元人民幣。相對之下，恒生科技指數成份股囊括ATMX 4大中資科技股龍頭，單計阿里巴巴（09988）或騰訊（00700）各逾5萬億港元市值，已較科創板市場總市值還要大。

恒指公司火速研推指數  追趕科創板

科創板指數的市場份量，以至發展ETF及衍生工具的潛力，暫難與港版納指比較。但相關指數出台，有助凝聚市場關注度及熱度。這相信亦與恒指公司見賢思齊，本月初才首次透露正研發科技股指數產品，不足半個月即趕推港版納指的動力。

撰文：劉德斌

相關文章：【ATMX】港版納指周一面世　恒生科技指數30成份股哪一升最多？（附成份股列表）

    

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