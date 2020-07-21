【新冠肺炎】各國實施封鎖 瑞信:互聯網公司可能成長期贏家

瑞信指，因長時間實施一系列封鎖措施，促成消費者行為永久改變，將令互聯網公司可能成為新冠疫情的長期贏家。

瑞信於報告中提到，人需要66天將一個行為變成習慣，而現時多國的防疫封鎖，已經遠超66天，足以讓隔離期政策推行間形成的消費模式變成持久習慣。」有分析師指，因為與其它電商企業公司越來越多共識，社交媒體公司是疫情下的其中一類受益者。

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瑞信上調一系列以數字廣告為大部分營收來源的公司如Facebook、Snap、Pinterest和Google母公司Alphabet的目標價。

瑞信又指：「現時投資者面臨的最大問題之一是應用程序的參與度」和網購行為「是否會持續」。封鎖時間長短是「一個明確的信號，查詢、使用時間和網路購物應該會增長，並有望從更高的基準開始加速。」

追蹤互聯網股票的交易所交易基金（ETF）--第一信託道瓊斯互聯網指數基金在2020年以來上漲超過30%。同期標普500指數上漲卻不到1%。

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另一大行傑富瑞（Jefferies）最近亦發表關於電商股的報告，同樣指出新冠肺炎帶來的行為改變，使網購行為出現永久性上升，即使各州重新開放，電子商務流量仍然會保持強勁。

彭博行業研究較早前發表預測，至2024年美國數字零售滲透率可能會增長一倍，新冠疫情導致的實體店關門加速了這一趨勢。花旗銀行亦預計在線零售份額將繼續上升。該公司援引eMarketer的預測稱，2022年美國零售總額「預計僅比2019年水平高1%」，但「電子商務有望增長43%」，實體零售料下降4%。

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