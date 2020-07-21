【螞蟻IPO】螞蟻集團上市或令馬雲身家暴漲逾千億元　追趕蓋茨等世界首富？

▲ 螞蟻集團上市，阿里巴巴創辦人馬雲身家勢暴漲逾千億元，料可穩坐中國首富地位。

前稱螞蟻金服的螞蟻集團正式宣布中港上市計劃，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲身家暴漲多少，也再次成為市場討論的話題。有內地股民指，馬雲身家料因螞蟻集團上市再漲逾千億元，至少穩坐中國首富5年。

現時市場估計螞蟻集團IPO估值至少2000億美元，按照馬雲持股螞蟻集團8.8%計算，馬雲身家可能暴增超過千億元，令其身家躍升至全球富豪榜前十位，甚至可能追趕微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates），甚至亞馬遜的貝索斯（Jeff Bezos）。

現時全球首富為貝索斯，身家1172億美元，其次為比爾蓋茨，身家995億美元，LVMH大股東Bernard Arnault及其家族排第三，股神巴菲特（Warren Buffett）屈居第四。

馬雲身家388億美元

據福布斯4月發表的全球億萬富豪榜報告，中國十大富豪中，馬雲以388億美元排名首位，騰訊 （00700） 創辧人馬化騰以381億美元排名第二，第三為恒大 （03333） 創辦人許家印，財富約218億美元。

受螞蟻集團上市消息刺激，阿里系股價水漲船高，阿里巴巴 （09988） 彈逾7%、阿里健康（00241）升近14%，持股阿里巴巴的中國動向 （03818） 表更佳，大漲32%。

螞蟻集團及阿里巴巴集團經營業務繁多，包括淘寶網、天貓、阿里媽媽、阿里雲等。據Wind不完全統計，阿里概念股近百隻，螞蟻集團概念股也有約40隻。

相關文章：【螞蟻IPO】阿里巴巴強勢升逾7% 券商料螞蟻上市釋放阿里價值

相關文章：【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團進化史 從「金服」到「科技」

相關文章：【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市 傳籌775億元（不斷更新）

相關文章：【螞蟻IPO】螞蟻集團年初估值達1.5萬億 阿里持股33%、其餘股東尚有...（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁