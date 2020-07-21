  • 34°C
香港時間 : 2020721日 (二) 16:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

美國波特蘭示威 神祕裸女現身對抗警察

環球政經 15:56 2020/07/21

分享：

自美國非裔男子「佛洛伊德」事件後，美國經常的示威活動連連，奧勒岡州波特蘭市（Portland）的抗議活動延續至今。外媒報導，於上周六（2日）的示威活動當中，一名身份不明的女子於街頭上裸身面對警察，一夜之間引起了巨大迴響雅典娜，並被外國網友稱為裸體雅典娜（Naked Athena)。

相關文章：【美國大選】Kanye West正式報名角逐美國總統

這名神祕女子戴上口罩和冷帽，在於周六凌晨1時45分從抗議者人群中裸露和赤腳出來。 The Oregonian / OregonLive 的攝影師大衛基倫（Dave Killen）拍下了她的照片，並他告訴媒體說， 「每個人似乎都感到驚訝和驚訝。」基倫告訴媒體。

相關文章：【新冠肺炎】否認美國疫情惡化 特朗普自稱「口罩信徒」

該名女子躺在馬路上，在開始表演一些瑜伽和芭蕾舞姿勢，同時將腳踢向空中。在某一時刻，她還直著腿坐著，面對著軍官。獨立記者多諾萬·法利（Donovan Farley）在Twitter上分享圖片時為圖片加上標題「Pussy Power」，令討論更加熱烈。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 歐高榮

美國

上一篇文章

【港版NASDAQ】 螞蟻滴滴駕臨本港 港交所追揸沽攻略

下一篇文章

2020年中國新經濟獨角獸200強 頭5位阿里系穩佔3席
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【網民熱話】經濟這麼差還「養車」？網民：「就係疫情先買車！」
【網民熱話】經濟這麼差還「養車」？網民：「就係疫情先買車！」
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【地產人地產事@iM網欄】名片琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項
【地產人地產事@iM網欄】名片琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億