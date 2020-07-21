美國波特蘭示威 神祕裸女現身對抗警察

自美國非裔男子「佛洛伊德」事件後，美國經常的示威活動連連，奧勒岡州波特蘭市（Portland）的抗議活動延續至今。外媒報導，於上周六（2日）的示威活動當中，一名身份不明的女子於街頭上裸身面對警察，一夜之間引起了巨大迴響雅典娜，並被外國網友稱為裸體雅典娜（Naked Athena)。

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這名神祕女子戴上口罩和冷帽，在於周六凌晨1時45分從抗議者人群中裸露和赤腳出來。 The Oregonian / OregonLive 的攝影師大衛基倫（Dave Killen）拍下了她的照片，並他告訴媒體說， 「每個人似乎都感到驚訝和驚訝。」基倫告訴媒體。

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該名女子躺在馬路上，在開始表演一些瑜伽和芭蕾舞姿勢，同時將腳踢向空中。在某一時刻，她還直著腿坐著，面對著軍官。獨立記者多諾萬·法利（Donovan Farley）在Twitter上分享圖片時為圖片加上標題「Pussy Power」，令討論更加熱烈。

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