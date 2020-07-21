市區盤「租」殃　月租跌破一萬

踏入傳統租賃旺季，惟疫情爆發第三波，加上失業率持續上升，不少業主都將單位由賣轉租，令租金繼續受壓，就連一向租金硬淨的市區屋苑也受影響，租金跌穿10,000元。

利嘉閣鮑允中說，九龍灣得寶花園A座高層8室，實用面積265平方呎，早於今年2月放租，租金每月11,500元，惟遲遲無人承租，直至近日減租2,100元，終以月租9,400元租出物業，減幅約18%。他續說，由本月至今，共錄三宗租金低於10,000元的成交，目前屋苑約有32個單位放租，租金叫價由9,500元起。

值得留意的是，市區盤交通方便，向來不愁租客，月租普遍要10,000元以上。有代理說，租金下跌的原因，或多或少與疫情惡化有關：「早前疫情一度受控，發展商重新賣樓，各區也見高價成交，租金也微升。不過，踏入7月，疫情惡化，10,000元以下的租盤明顯增多，部分業主坦言，人人都以疫市為由壓價，由於不想平賣單位，故轉賣為租，待疫情過後才賣樓，與其丟空單位，不如平租出去。」

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據中原網站顯示，月租低於10,000元的市區盤，約有10多個，當中逾半位於長沙灣及深水埗區，多數是舊樓，若要樓齡較新，僅得逸新，惟實用面積不足200平方呎。港島區方面，月租低於10,000元的市區盤，僅得1個，為灣仔站旁的康富大廈，惟實用面積不足200平方呎。

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