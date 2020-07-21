【英國疫情】國民囤蛋致供應緊張 英超市首推迷你蛋應市

新型冠狀病毒疫情持續，帶動英國雞蛋需求急升，封鎖措施促使國民大舉儲備糧食，雞蛋作為常用食材，遭大舉掃貨，英國有超市開始售賣重量較輕，過往不受歡迎的細雞蛋，應付不斷上升的需求。

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英國超市Waitrose今周起，開始出售混合裝雞蛋，當中包括大、中、小不同尺寸。以往消費者偏愛中型及大型雞蛋，重43克至53克的細雞蛋乏人問津，一般不會在零售店出售。

這些較細的雞蛋為數不少，佔全英國生產雞蛋的3%至5%，Waitrose為了更好地運用英國生產的每一隻雞蛋，支持英國農夫，避免浪費，決定破例在零售店出售細蛋。

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自新冠病毒疫情爆發以來，英國雞蛋需求急升，Waitrose稱，過去5個月賣出1億隻雞蛋，相當於20個聖誕節高峰期需求。近期當地防疫措施有所放鬆，但需求持續高企。

疫情下，英國民眾避免上街，改為在家煮食，而雞蛋煮法多變，可簡單地煮成水煮蛋或煎蛋，亦可輕易配合其他食材，或製成甜品，是必不可少的食材。

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責任編輯：文青青

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