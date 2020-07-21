  • 34°C
香港時間 : 2020721日 (二) 16:37
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【科網狂潮】微軟Tesla爆升　今個星期有催化劑？

即市財經 15:55 2020/07/21

分享：

本周公布業績的焦點新經濟股，有微軟和特斯拉

外圍科技股重現強勢，亞馬遜（美：AMZN ）、微軟（美：MSFT ）、蘋果（美：AAPL ）等股份昨皆強勢。另外，焦點股份特斯拉（美： TSLA）更大漲近一成。事實上，相關股份大漲，並非絕無道理，皆因美國科技股將步入業績期，若表現對辦，有望帶動股份表現。

環球疫情大爆發，不少傳統行業盈利均料大幅下挫，惟對新經濟公司來說，卻非壞事，當大眾生活習慣漸轉為網上模式，各科技領域的需求都見上升，直接或間接利好企業營運。

事實上，亞馬遜下星期才「放榜」，券商卻率先唱好該股前景，認為電商需求增加，亞馬遜勢受惠。MKM Partners、富瑞、高盛分別把其目標價上調至3350美元、3800美元，和3800美元，推動該股報捷。

至於本周公布業績的焦點新經濟股，則有微軟和特斯拉，另外Snapchat（美： SNAP）、思傑（美： CTXS）等第二梯隊科技股，亦將於期內放榜，有望為股價帶來額外動力。

相關文章：【美股焦點】迪士尼傳「低調」加入抵制Facebook 減少廣告投放
相關文章：【美股動向】高盛：美8成人口停止復工　華爾街大好友：美股或崩跌

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Snap（美：SNAP） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 新經濟 美元 目標價 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【疫情大爆發】滙豐、恒生分行全綫提早關門 一文看清銀行分行最新安排（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）
【港版納指】恒指公司發布「恒生科技指數」　追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1（第三版）
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【定期存款】港元定存　3個月最高息有10厘
【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）
【居家令防疫】今日再增百宗確診　袁國勇：倘一周後仍幾何級數上升應研居家令（第二版）
【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億元（不斷更新）
【螞蟻IPO】支付寶母企螞蟻集團啟動A+H同步上市　傳籌775億元（不斷更新）