【科網狂潮】微軟Tesla爆升　今個星期有催化劑？

▲ 本周公布業績的焦點新經濟股，有微軟和特斯拉

外圍科技股重現強勢，亞馬遜（美：AMZN ）、微軟（美：MSFT ）、蘋果（美：AAPL ）等股份昨皆強勢。另外，焦點股份特斯拉（美： TSLA）更大漲近一成。事實上，相關股份大漲，並非絕無道理，皆因美國科技股將步入業績期，若表現對辦，有望帶動股份表現。

環球疫情大爆發，不少傳統行業盈利均料大幅下挫，惟對新經濟公司來說，卻非壞事，當大眾生活習慣漸轉為網上模式，各科技領域的需求都見上升，直接或間接利好企業營運。

事實上，亞馬遜下星期才「放榜」，券商卻率先唱好該股前景，認為電商需求增加，亞馬遜勢受惠。MKM Partners、富瑞、高盛分別把其目標價上調至3350美元、3800美元，和3800美元，推動該股報捷。

至於本周公布業績的焦點新經濟股，則有微軟和特斯拉，另外Snapchat（美： SNAP）、思傑（美： CTXS）等第二梯隊科技股，亦將於期內放榜，有望為股價帶來額外動力。

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