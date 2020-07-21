【港版納指】30隻成份股騰訊系佔近三分一 恒生科技指數變另一「騰指」？

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「港版納指」下星期一（27日）推出恒生科技指數，追蹤30大香港上市的科技企業。阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 、京東 （09618） 來港上市後，一改騰訊一股獨大的局面。惟觀乎恒生科技指數成份股名單，騰訊對港股科網板塊仍然影響力十足。
本網統計，恒生科技指數30隻成份股中，騰訊連其有份投資的股份佔了9隻，即近三分一，合共比重達26.11%。反觀，阿里系只佔兩隻，合共比重僅13.61%。
|騰訊系（指數權重%）
|阿里系（指數權重%）
|騰訊控股 （00700） （8.52%）
|阿里巴巴 （09988） （8.53%）
|美團點評 （03690） （8.33%）
|阿里健康 （00241） （5.08%）
|閱文集團 （00772） （2.72%）
|微盟集團 （02013） （1.75%）
|同程藝龍 （00780） （1.58%）
|新東方在綫 （01797） （1.57%）
|貓眼娛樂 （01896） （0.78%）
|恒騰網絡 （00136） （0.59%）
|易鑫集團 （02858） （0.27%）
騰訊有份投資的股份中，騰訊持股多高於一成，當中閱文及易鑫更為騰訊附屬。騰訊此前強勢，有投資者戲稱恒指為「騰指」。依目前名單來看，恒生科技指數似乎更適合「騰指」這個名稱。
|騰訊系
|騰訊持股
|美團點評 （03690）
|20.78%
|閱文集團 （00772）
|57.06%
|微盟集團 （02013）
|8.01%
|同程藝龍 （00780）
|22.39%
|新東方在綫 （01797）
|9.66%
|貓眼娛樂 （01896）
|13.91%
|恒騰網絡 （00136）
|21.99%
|易鑫集團 （02858）
|64.3%
資料來源：年報；易鑫資料來源：港交所
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