【港版納指】30隻成份股騰訊系佔近三分一 恒生科技指數變另一「騰指」？

▲ 恒生科技指數30隻成份股中，騰訊連其有份投資的股份佔了9隻，即近三分一，合共比重達26.11%。

「港版納指」下星期一（27日）推出恒生科技指數，追蹤30大香港上市的科技企業。阿里巴巴 （09988） 、網易 （09999） 、京東 （09618） 來港上市後，一改騰訊一股獨大的局面。惟觀乎恒生科技指數成份股名單，騰訊對港股科網板塊仍然影響力十足。

本網統計，恒生科技指數30隻成份股中，騰訊連其有份投資的股份佔了9隻，即近三分一，合共比重達26.11%。反觀，阿里系只佔兩隻，合共比重僅13.61%。

騰訊有份投資的股份中，騰訊持股多高於一成，當中閱文及易鑫更為騰訊附屬。騰訊此前強勢，有投資者戲稱恒指為「騰指」。依目前名單來看，恒生科技指數似乎更適合「騰指」這個名稱。

騰訊系 騰訊持股 美團點評 （03690） 20.78% 閱文集團 （00772） 57.06% 微盟集團 （02013） 8.01% 同程藝龍 （00780） 22.39% 新東方在綫 （01797） 9.66% 貓眼娛樂 （01896） 13.91% 恒騰網絡 （00136） 21.99% 易鑫集團 （02858） 64.3%

資料來源：年報；易鑫資料來源：港交所

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