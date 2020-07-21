【宏觀中國】河北停窯限產　供應縮承托水泥價格

長江沿岸水災，無疑阻礙了建築、基建進度，影響水泥需求，令水泥價格受壓。不過中國水泥價格不能單看需求端，皆因當局、企業能夠通過供應，來控制價格跌幅。

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例如，河北省建築材料工業協會分別發布了冀北區域、冀中南區域水泥熟料企業開展夏季強化減排的通知，唐山、承德、廊坊三個城市的水泥熟料企業將會從2020年7月26日至8月4日停窯限產，共停10天。另外，邯鄲、邢台、石家莊、保定四個城市的水泥熟料企業從2020年7月20日至7月29日，共停10天。

資料顯示，截至６月底，全國水泥價格較３月底下跌4.7%，東北和西南地區按年平均降10.8%，華東和華北地區分別跌2.3%和0.8%。

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市場憧憬基建和房地產仍將對水泥需求起到較強的支撐和拉動作用，考慮到固定資產投資增速回落，料水泥需求可能出現小幅下降，波幅約2%左右。

基於今年是「藍天保衛戰」的最後一年，地方管控會更加嚴格，有助於調控水泥供應，因此，分析認為水泥價格仍能在高位呈平穩波動，全行業效益延續2019年的高水平。