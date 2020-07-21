  • 33°C
香港時間 : 2020721日 (二) 16:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】受疫情重創 澳洲ELLE等八雜誌停刊

環球政經 15:00 2020/07/21

分享：

新冠肺炎肆虐全球，多個行業受重創。德國鮑爾媒體集團澳洲公司（Bauer Media Australia）宣布，受挫於廣告收入災難性下跌，旗下八本雜誌包括《Harper's Bazaar》和《ELLE》將會停刊。

集團指，澳洲政府推行持續的禁足令，大大限制刊物的運輸和分發流程，加上各類疫情封鎖，導致其媒體廣告支出按月減少38.8%。基於多方考慮，決定將旗下雜誌停刊。澳紐區行政總裁希爾(Brendon Hill)，沒有人能預料到新冠疫情對雜誌行業的迅速、廣泛及持續的影響。

相關閱讀：【港區國安法】「新聞機構深感不安」　《紐時》撤出香港數碼新聞業務

停刊的八本雜誌包括《Harper's Bazaar》、《ELLE》、《InStyle》、《男性健康》、《女性健康》、《Good Health》、《NW》和《OK！》。其中7本在5月份已被停刊。現時德國鮑爾媒體集團旗下還有三十多本雜誌，集團指會再審視短期和長期發展，再作下一步安排。

據報，鮑爾媒體幾天前，才以不足5000萬美元出售澳洲子企予風險投資公司水星資本(Mercury capital)，後者尚未對該公司進行品牌和更名。

有媒體評論員相信，已經停刊的雜誌不太可能會再重新發行，又指新冠疫情已永久性撕裂澳洲雜誌出版行業的心臟。

 

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【 https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

 

撰文 : 國際組

廣告 澳洲 品牌 廣告 媒體 災難 疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市　料上市估值達萬億
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【財務自由】雞蛋理論悟入市時機　學習「德國股神」投資智慧
【地產人地產事@iM網欄】名片琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項
【地產人地產事@iM網欄】名片琳瑯滿目？　認清地產代理的獎項
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【筍盤推介】 樓齡9年屋苑擁大會所 呎價唔使9千蚊
【網民熱話】經濟這麼差還「養車」？網民：「就係疫情先買車！」
【網民熱話】經濟這麼差還「養車」？網民：「就係疫情先買車！」