【新冠肺炎】受疫情重創 澳洲ELLE等八雜誌停刊

新冠肺炎肆虐全球，多個行業受重創。德國鮑爾媒體集團澳洲公司（Bauer Media Australia）宣布，受挫於廣告收入災難性下跌，旗下八本雜誌包括《Harper's Bazaar》和《ELLE》將會停刊。

集團指，澳洲政府推行持續的禁足令，大大限制刊物的運輸和分發流程，加上各類疫情封鎖，導致其媒體廣告支出按月減少38.8%。基於多方考慮，決定將旗下雜誌停刊。澳紐區行政總裁希爾(Brendon Hill)，沒有人能預料到新冠疫情對雜誌行業的迅速、廣泛及持續的影響。

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停刊的八本雜誌包括《Harper's Bazaar》、《ELLE》、《InStyle》、《男性健康》、《女性健康》、《Good Health》、《NW》和《OK！》。其中7本在5月份已被停刊。現時德國鮑爾媒體集團旗下還有三十多本雜誌，集團指會再審視短期和長期發展，再作下一步安排。

據報，鮑爾媒體幾天前，才以不足5000萬美元出售澳洲子企予風險投資公司水星資本(Mercury capital)，後者尚未對該公司進行品牌和更名。

有媒體評論員相信，已經停刊的雜誌不太可能會再重新發行，又指新冠疫情已永久性撕裂澳洲雜誌出版行業的心臟。

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