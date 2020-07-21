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嘉里物流上半年核心盈利料雙位數增長　大和升目標價至13.8元

即市財經 15:14 2020/07/21

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大和相信，當貿易量回復正常時，產能擴展可帶動嘉里物流跑贏同業。

嘉里物流 （00636） 周一舉行策略日，大和資本指，嘉里物流首季表現雖然疲弱，但管理層仍有信心上半年核心盈利可以錄得雙位數增長，主要由於國際貨運商業務增長強勁，毛利率更有明顯增長。

大和指，根據手上訂單及項目，管理層指目前至9月的日程非常繁忙，特別至美國及歐洲市場經濟重啟後，工業產品訂單大幅增長。同時，自年初以來電子商貿訂單也高速增長，嘉里物流已向亞馬遜尋求合作，故管理層預期，強勁的盈利增長將持續至下半年。

嘉里物流已在亞洲各國擴展產能，以提升其服務產能。大和相信，當貿易量回復正常時，產能擴展可帶動嘉里物流跑贏同業。嘉里物流管理層預期，亞洲與美國之間的供應鏈在未來1至2年都不會改變，但付運量料不會受中美爭議所干擾。基於嘉理物流在亞洲與美國之間的貨運量處於領先地位，因此看好下半年海運市場高峰時集團的表現。

大和調高嘉理物流2020至2022年每股盈利增長3%至4%，提高其12個月目標價2.2%至13.8元，維持「買入」。

相關文章：嘉里物流去年多賺55%　派末期息18仙

相關文章：嘉里物流收購土耳其ASAV　續拓國際貨運業務

 

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