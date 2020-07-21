【恒生科技指數系列】港版納指出爐　5隻注目黑馬成份股(二)

恒生科技指數周一（20日）公布後，入選的30隻成份股，周二（21日）大部份升幅可觀，系列（一）推介的心動公司（02400）亦急升10%，是其中一隻升幅最大的科技股成份股之一。今次推介的股份，是經營網上旅遊的同程藝龍（00780）。

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同程藝龍主營內地在線旅遊業務，通過集團的騰訊旗下平台、移動應用程序及網站，集團提供幾乎涵蓋旅遊所有方面的全面創新產品和服務選擇，包括交通票務、住宿預訂、景點門票服務及各種配套增值旅遊產品及服務。

營運特點主打低線城市

公司在2018年11月掛牌，上市價每股9.8元，上市後最高曾升至19.98元，惟今年首季受新冠疫情影響，股價最低見8.74元，現價報14.36元，較上市價仍上升46.5%。

同程藝龍主要收入來自2大業務：住宿預訂及交通票務。營運模式有兩大賣點，一是採取多元化渠道來作銷售，包括微信平台、自有應用程序及輕應用程序，令員工成本比重只有約12%；二是主打「低線城市」，即三、四線城市，令活躍用戶及付費用戶數目保持強勁增長。截至去年底，85.6%的註冊用戶居住於中國非一線城市；從微信新獲得的付費用戶約62.4%來自中國三線或以下城市。



2020年4月，同程藝龍推出了全新的服務品牌「同程旅行」，啟用了新的品牌標識「飛兒萌」和品牌口號「再出發，就同程」，希望用更年輕的方式服務更多的使用者。

首季受疫情拖累盈轉虧

集團去年業績不錯，營業額73.93億元（人民幣，下同)，按年升40.7%；純利6.88億元，按年升29.8%。

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不過今年首季受疫情拖累，營業額按年下跌43.6%至10億元，並由盈轉虧，蝕5,563萬元。期內把握復工及商務用戶需求，平均月活躍用戶跌幅相對溫和，按年跌25.5%至1.48億人次。同程藝龍預期，第二季收入淨額將按年減少約24%至29%，經調整溢利料介乎1.2億至1.7億元。

重啟跨省旅遊露曙光

隨著內地疫情已大幅緩和，旅遊業開始露出曙光，不少省份近期開始放寬跨省遊，繼上海、四川、貴州、江西、山東、青海、湖南七地宣布重啟跨省團隊游後，周六（18日）湖北也宣布重啟跨省遊。從即日起，湖北省旅行社及在線旅遊企業可恢復經營跨省團隊旅遊，及「機票+酒店」業務，旅遊景區接待遊客量由不得超過最大承載量的30%上調至50%，並開放旅遊景區室內場所。

摩根士丹利近日發表報告，預期同程藝龍股價會於未來60日內跑贏大市，料發生機率為70%至80%，維持「增持」評級，目標價16元。該行相信，疫情的正面消息，有助未來改善需求和旅遊相關板塊受份，同時亦看好同程藝龍在內地3、4線城市業務的佔比，認為增長強勁。

股價未完全反映利好因素

匯豐報告認為，同程藝龍第二季業績或有驚喜，主因成本控制及三、四線城市的復甦較預期為佳，給予「買入」評級，目標價更上調7.4%至17.4元。以現價計，上升空間約21%。

技術走勢上，同程藝龍自2019年8月開始形成一個大形長方形，本月初股價曾衝上15.26元，突破長方形頂部阻力，但未能企穩其上。隨著疫情緩和及跨省旅遊逐步放寬，同程股價仍未全面反映利好因素，加上獲納入恒生科技指數，料有力上破阻力。不妨現價吸納，目標價以上市高位19.98元為首個目標價，跌穿12.9元止蝕。

