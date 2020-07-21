【港版NASDAQ】 螞蟻滴滴駕臨本港 港交所追揸沽攻略

有最具價值獨角獸之稱的支付寶母公司螞蟻集團經過多次否認後，昨日終落實本港及上海同步上市計劃。 同日，內地媒體傳出內地叫車平台滴滴出行有意今年內在本港上市。消息推動港交所(00388)今日再大升近一成。好不容易才藉中概股回流而成功重上300元的港交所，距離400元關口亦愈來愈近。此時此刻，港交所應否高追，持有的幸運兒又應否趁機收割？

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上市費憧憬大增，是推動港交所股價向上的主要動力。即將來港上市的螞蟻集團，傳上市估值高達15,000億元。至於滴滴出行，上市估值亦傳達6,000億元。若兩間公司出售部分股權集資，集資規模有望高達數千億元。除了上述兩企，仍在美國上市的百度、百勝中國、拼多多和騰訊音樂，以及未來有機會上市的大型獨角獸，包括抖音母公司字節跳動，及中國平安(02318)旗下的陸金所，在中美角力的大環境下，未來登陸港交所的機會高唱入雲。因此有理由相信，港交所上市費收入仍有上漲空間。

其次要看的是本港股份的交投水平。自從阿里(09988)， 美團(03690)、京東(09618)和網易(09999) 上市後，由於市場對新經濟股有強烈興趣，加上輪商亦推出和新經濟股相關的產品予股民交投，本港大市日均成交近月保持於逾1,000億元水平。隨著更多大型新經濟股來港上市，更多和其掛鉤的產品推出，大市每日成交達1000億元以至2000億元，或成為新常態。上述兩因素將使港交所盈利進入上升周期，進一步利好估值。

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因此，若閣下早於300元以下已吸納港交所，因上述消息推動該股今日再創新高，技術走勢大好下宜繼續持有，直至其上抵400元水平時才因應個人目標回報才決定應否沽出。至於未買入者，待其回抵今日低位，亦即上升裂口頂360元時吸納，以415元為初步目標價，止蝕價定於325元。