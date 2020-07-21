【傑出公關】清潔龍阿德發「性感」帖呃Like 帖文不足一天被刪？

「為咗呃 like 可以去到幾盡？」昨晚食物環境衛生署吉祥物「清潔龍阿德」發了一條「性感」帖文，該帖用上一張性感女孩的相片，配合疑似模仿網絡宣傳成人電影的文字，並附上一條連結，打開原來是關於登革熱的資訊，帖文一度獲近8千個讚好，有網民大讚「有創意」，惟帖子上載不足18小時已消失得無影無蹤，相信是被刪除下架了。

▲ 昨晚食物環境衛生署吉祥物「清潔龍阿德」發了一條「性感」帖文。（網上截圖）

原帖文寫道：

「您好，我叫 Aedes albopictus 伊伊，我住在一個草地旁邊。要約直接見面嗎？ 輕輕咬你耳朵，莎朗嘿喲。快看我的調皮視頻 https://bit.ly/31OrMHl」 。

所謂 Aedes albopictus，其實是白紋伊蚊的學名，至於附上的連結，則會連去食環署「蟲媒疾病」的網頁，就是登革熱的各種資訊，包括：白紋伊蚊的特性、全港分布情況、預防措施、滅蚊措施等。

▲ 阿德後來未知是否受到壓力，要「自爆」帖文的懸念。（網上截圖）

清潔龍阿德還在帖文下面留言，假裝成被黑客入侵，表示：「請問管理員在哪？」、「發生咩事？邊個咁大整蠱？電腦被Hack呀」，不過由於附上的連結太似釣魚網站，阿德後來「自爆」帖文的懸念，「有好多人都唔敢禁條link ...... 放心啦，無毒架！……大家就唔洗擔心了～為咗宣揚滅蚊資訊，阿德會去到好盡，對唔住，感謝大家，嗚嗚」。

帖子遭刪除後，有網民擔心「清潔龍阿德」的專頁小編未知是否被「照肺」而需下架帖子，不過今日下午阿德就出來解釋說自己沒有刪除帖子，懷疑是有人舉報帖文，因而遭Facebook以「裸露或性行為」為由刪除帖文，阿德大呼冤枉。

▲ 阿德就出來解釋說沒有刪除帖子，懷疑是有人向Facebook舉報帖文，因而遭刪除帖文。（網上截圖）

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！