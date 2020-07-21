【保險What's up】保誠夥浸大中醫推中醫健康管理服務　中醫面診及天灸享9折

近年各大保險公司也推出健康管理應用程式，提供資訊鼓勵客戶保持健康。保誠與浸大中醫合作，向旗下Pulse by Prudential健康應用程式用戶提供全新數碼化中醫健康管理服務，用戶可享9折中醫面診及天灸服務。

該公司表示，由浸大中醫支援的全新數碼化中醫健康管理服務，即日起正式登陸Pulse，用戶可以由淺入深，從中醫學角度分析個人體質、獲得個人化養生保健方案，到線上問診（即日起至8月31日）及預約中醫服務，助客戶加強中醫藥醫療保健意識。此外，Pulse 用戶可以全年9折優惠，享用浸大中醫的內科面診及天灸服務。

保誠首席客戶及市場拓展總監吳詩雅表示，保誠夥拍浸大中醫推出一站式數碼化中醫健康管理服務，能讓全港Pulse用戶隨時隨地免費了解個人體質，找出合適的「治未病」方案。

數碼化中醫健康管理服務包括：

科學化分辨中醫體質：以科學客觀分析，只需5-10分鐘回答一系列問題，即可辨識別個人中醫體質，洞悉健康隱患，有助日常保健養生。

針對性養生保健方案：憑藉傳統中醫智慧，根據體質檢測結果提供養生保健方案，讓你認識生活習慣的宜忌。

網上中醫保健問診：浸大中醫團隊在線侍候，解答中醫健康養生問題。

輕鬆預約中醫服務：一站式預約中醫面診服務，度身訂造健康管理方案。

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