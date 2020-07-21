  • 33°C
香港時間 : 2020721日 (二) 15:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【保就業計劃】第五批名單涉9千僱主　包括牛奶公司、屈臣氏

商業 14:59 2020/07/21

分享：

「保就業」計劃第五批已領取工資補貼的僱主名單出爐，在此輪有不少大集團獲得較大額補貼，包括牛奶公司、屈臣氏集團、大家樂及大快活等。

【保就業計劃】完成審核第6批申請　下周發放47億元補貼

牛奶公司獲批3.99億元補貼，承諾受薪僱員人數逾2萬人。連鎖餐飲大家樂亦獲2億多港元補貼，涉及員工1.2萬人；大快活快餐則獲9143萬港元，承諾受薪僱員4138人。

屈臣氏集團旗下亦有多間公司獲得補貼，百佳超級市場獲逾1.61億港元補貼額，承諾受薪僱員人數逾8千人；屈臣氏零售獲補貼7175萬港元，受薪僱員人數2960人。

另外，OK便利店有限公司獲發6119萬港元，員工人數3540人。順豐速運則獲6939萬港元補貼，承諾受薪僱員人數2692人。

政府發言人表示，第五批僱主名單涉及約9000名僱主，6月至8月發放工資補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約186 000名。「保就業」計劃至今已向六批合共約12.1萬名僱主批出工資補貼，承諾受薪僱員總人數約147萬，補貼總額超過342億元。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的12000名申請者，「保就業」計劃已完成處理近8成收到的僱主申請。

【保就業計劃】約11萬僱主已領補貼　至今抽查約180間機構

【保就業計劃】第四批僱主名單出爐　國泰航空獲發4.58億補貼

 

相關文章

【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）
2020/07/07
【保就業計劃】政府公布第三至五批僱主名單　中原地產獲逾億補貼（7月7日更新）
【保就業計劃】約11萬僱主已領補貼　至今抽查約180間機構
2020/07/14
【保就業計劃】約11萬僱主已領補貼　至今抽查約180間機構
【保就業計劃】第四批僱主名單出爐　國泰航空獲發4.58億補貼
2020/07/14
【保就業計劃】第四批僱主名單出爐　國泰航空獲發4.58億補貼
【保就業計劃】完成審核第6批申請　下周發放47億元補貼
2020/07/17
【保就業計劃】完成審核第6批申請　下周發放47億元補貼
【保就業計劃第五輪】牛奶公司獲批近4億元、百佳獲1.6億元　大家樂大快活榜上有名
今日
【保就業計劃第五輪】牛奶公司獲批近4億元、百佳獲1.6億元　大家樂大快活榜上有名
就業 保就業 補貼 百佳 大快活 屈臣氏 OK便利店 大家樂

上一篇文章

【疫市營商】Carousell二手市場銷售增　2至6月交易逾86萬項

下一篇文章

【口罩供應】本地學童口罩Maskology 7月23日開售　特設4款粉色系
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
【香港疫情】港府或實施「禁足令」　中小企冀獲租金及員工薪金補貼
【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港
【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能　每月出口200萬個口罩供港
【餐飲寒冬】香港疫情爆發　616火鍋店全線暫停堂食
【餐飲寒冬】香港疫情爆發　616火鍋店全線暫停堂食
【香港疫情】公務員恢復在家工作　灣仔食肆生意大減一半
【香港疫情】公務員恢復在家工作　灣仔食肆生意大減一半
【疫市營商】18件麥樂雞＋Shake Shake薯條7月16日回歸　將推麥炸雞「車打芝士醬」
【疫市營商】18件麥樂雞＋Shake Shake薯條7月16日回歸　將推麥炸雞「車打芝士醬」
【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生
【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成　助港企招聘應屆畢業生