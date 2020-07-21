【保就業計劃】第五批名單涉9千僱主　包括牛奶公司、屈臣氏

「保就業」計劃第五批已領取工資補貼的僱主名單出爐，在此輪有不少大集團獲得較大額補貼，包括牛奶公司、屈臣氏集團、大家樂及大快活等。

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牛奶公司獲批3.99億元補貼，承諾受薪僱員人數逾2萬人。連鎖餐飲大家樂亦獲2億多港元補貼，涉及員工1.2萬人；大快活快餐則獲9143萬港元，承諾受薪僱員4138人。

屈臣氏集團旗下亦有多間公司獲得補貼，百佳超級市場獲逾1.61億港元補貼額，承諾受薪僱員人數逾8千人；屈臣氏零售獲補貼7175萬港元，受薪僱員人數2960人。

另外，OK便利店有限公司獲發6119萬港元，員工人數3540人。順豐速運則獲6939萬港元補貼，承諾受薪僱員人數2692人。

政府發言人表示，第五批僱主名單涉及約9000名僱主，6月至8月發放工資補貼額約41億元，承諾受薪僱員人數約186 000名。「保就業」計劃至今已向六批合共約12.1萬名僱主批出工資補貼，承諾受薪僱員總人數約147萬，補貼總額超過342億元。扣除因不符合申請資格而不獲批補貼的12000名申請者，「保就業」計劃已完成處理近8成收到的僱主申請。

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