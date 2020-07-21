【第三波疫情】 總有一個喺左近？兩日間新增染疫群組有咁多！

染疫群組真係「火燒連環船般爆發」？這幾天染疫群組正不斷增加，唔喺講笑，有數字有真相。本刊記者再次按衛生防護中心的疫廈名單資料（至7月20日）統計，同樣以有3人或以上確診者為標準，事隔一天，就已新增了9個群組。加上昨日（20日）衛生防護中心記者會上披露的屯門眼科中心及荔景紀律部隊宿舍各有3名確診者，即新增了共11個染疫群組。由7月初至今，已近30個染疫群組出現。新增染疫群組名單如下：

資料來源：衛生防護中心的「曾有確診或疑似個案在自出現病徵前兩天起及兩宗以上確診或疑似個案在潛伏期內到訪過」的大廈名單。註：「＊」個案並不在大廈名單上，於7月19日記者發佈會上公佈。

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