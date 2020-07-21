疫市求售全城劈價　西九逾百豪宅齊減價

疫情爆發第三波，加上經濟前景不明朗，嚇怕部分豪宅業主。有代理說，由上周五（17日）至今，尖沙咀及九龍站一帶屋苑，如GRAND AUSTIN、名鑄及天璽等，有逾百伙單位減價，個別業主不惜劈價兩成，甚至低市價逾一成沽貨。

舉例說，GRAND AUSTIN第2A座高層C室，實用面積595平方呎，原叫價1,650萬元放盤，終減價一成，即172萬元，以1,478萬元連租約易手，實用呎價24,840元。翻查成交，同座中低層C室，去年3月易手，成交價高見1,595萬元，換言之，較上述單位貴117萬元。

此外，市場消息指，星鑽璽低層E室，實用面積831平方呎，三房連套房間隔，原叫價3,200萬元放盤，終減價400萬元，以2,800萬元易手，實用呎價33,694元，較市價低約15%。

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值得留意的是，同區新盤匯璽劈價幅度勁，市場消息指，匯璽1B座中層單位，實用面積532平方呎，原開價1,600萬元放盤，終減價逾兩成，以1,240萬元易手，實用呎價23,308元。資料顯示，原業主持貨約三年，帳面僅賺不足6%，跑輸大市，料除稅及佣金後，只能平手離場。

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