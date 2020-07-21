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【智能手機】榮耀HONOR 8S攻港　明起正式發售

科技 17:35 2020/07/21

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華為旗下榮耀（Honor）宣布，4G手機HONOR 8S將於明（22日）起正式在港開售，售價為799港元，以低價搶客。

踏入5G時代，各大電話廠商都爭先推出5G手機市場，但同時也持續維持4G市場業務，以低價4G智能手機挽留一眾未想轉用5G的客戶。華為旗下榮耀（Honor）宣布，4G手機HONOR 8S將於明（22日）起正式在港開售，售價為799港元，以低價搶客。

>>>HONOR 9X Lite在港推出　配備6.5吋全高清屏幕

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HONOR 8S採用超窄邊框設計，其19:9FullView水滴螢幕可實現84.6％的屏幕佔比。而HONOR 8S的3.5毫米頂部收藏了前置鏡頭、光傳感器、接近感測器和接收器。同時，前置鏡頭更支援面部解鎖，即使在低光環境下，也可以在0.751.5秒內識別出1024個獨特的面部特徵。

HONOR 8S採用超窄邊框設計，其19:9FullView水滴螢幕可實現84.6％的屏幕佔比。（榮耀資料圖片）

相機方面，HONOR 8S配備1,300萬像素後置主鏡頭以及500萬像素自拍鏡頭。電容量則採用3,020mAh電池，基本上可供用家全天使用，無需充電。機身顏色則有藍色和黑色兩色選擇。

值得一提的是，雖然榮耀是華為旗下品牌，但HONOR 8S仍運行 Android 9.0 Pie作業系統及EMUI 9.0 操作系統，搭載Google Mobile Service（GMS）。

>>>【5G手機】越南首款本地5G手機登場　似足華為Mate 20？

責任編輯：曾曉汶

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