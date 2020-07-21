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【新冠肺炎疫苗】牛津號稱全球最快 各疫苗進度一覽

環球社會熱點 14:51 2020/07/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對。目前新冠肺炎疫苗研發進度最快的是英國牛津大學，其次就是內地藥企康希諾生物及美國藥廠Moderna（美：MRNA）所研發的新冠肺炎疫苗。Moderna初期研發速度快，惟現被牛津大學的疫苗研發速度追過，牛津大學料疫苗最快今年12月面世。

以下為各新冠肺炎疫苗的研發進度：

  • 英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）-「AZD1222」疫苗

牛津大學與藥廠阿斯利康製藥研發的「AZD1222」疫苗，料最快今年12月面世。

首階段人體測試的結果正面及安全，測試者被注射疫苖後，均能產生抗體及T細胞免疫系統反應，至今已有56日時間。T細胞是淋巴細胞的一種，在免疫反應中扮演重要角色。

不過，現階段仍未能確認疫苖能有效預防新冠病毒，以及是否足以進入更廣泛的下一步測試。

【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用

  • 印度醫學研究理事會（ICMR）- Covaxin疫苗

由印度巴拉特生物科技公司（Bharat Biotec）、印度醫學研究理事會（ICMR）及印度國家病毒研究院（National Institute of Virology）共同研發的 Covaxin，是印度首款新冠肺炎疫苗。

本周稍後開始在新德里展開人體試驗，計劃第一期測驗規模為350人，第二期擴大至750人。人體試驗預計分兩期進行，料需時1年3個月。

【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說

【美國疫情】「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

  • 康希諾生物 - Ad5－nCoV疫苗

康希諾生物指，其疫苗臨床試驗第二期研究結果顯示，在單針免疫後，絕大多數測試者體內激發了顯著的免疫反應，而整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應。

  • 德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）- BNT162b1疫苗

兩間公司表示，疫苗在初期測試結果良好。

研究由60名測試者進行，全部測試者在接種兩劑疫苗後產生抗體，且產生高濃度對抗冠狀病毒的T細胞。

英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出

【新冠肺炎疫苗】Moderna快速研發震驚市場 今熱棒不再

  • Moderna - mRNA-1273疫苗

Moderna在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表的研究報告指出，全部45名測試者接種兩劑疫苗後，均如預期般產生免疫反應。而且在測試總體上是安全，未有人感到嚴重不適，只有約一半人感到輕微不適。

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責任編輯：楊心悅

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