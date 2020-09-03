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【新冠疫苗】英法疫苗再有好消息 各疫苗進度定價一覽

環球社會熱點 17:01 2020/09/03

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【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對。俄羅斯總統普京宣布，俄羅斯已成為首個註冊新冠疫苗國家，稱疫苗有效、已通過所有必要的測試。而根據多個媒體，目前有逾165種新冠疫苗正在研發中，其中有7種新冠疫苗處於快將或正在展開第三階段、即最後階段大規模臨床測試，包括英國牛津大學。而多款新冠疫苗都先後公布初步定價。

【新冠疫苗】俄羅斯首註冊疫苗 普京女兒接種後曾輕微發燒

【新冠疫苖】福西料Moderna疫苗 11月見成效

【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試

根據多個媒報道，以下為快將/正進入第三階段新冠疫苗的研發進度：

  • mRNA-1273疫苗

研發組織：美國生物技術公司Moderna

疫苗種類：RNA核酸疫苗

上市時間：料今年年底

第三階段測試情況：於美國89個地方包括重災區德州，為3萬名健康、沒有呼吸系統疾病的成人身上測試。

一半人於相隔28日的時間注射兩劑100微克劑量的疫苖，以測試疫苖能否有效抵抗新型冠狀病毒，另一半人則接受安慰劑。研究員會密切追蹤測試者在進行日常活動後的感染率。

接種劑量：2針

初步定價：32至37美元（約250至289港元），公司表示買入量愈多，價錢愈低

【新冠疫苖】Moderna疫苗猴子實驗 成功降傳播風險

【新冠疫苗】接種後能恐不代表免疫 或僅減輕病徵

  • AZD1222疫苗

研發組織：英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）

疫苗種類：重組病毒疫苗

上市時間：料最快10月

第三階段測試情況：牛津大學與藥廠阿斯利康製藥研發疫苗，目前正在英國展開第二及第三階段測試，並會在巴西及南非進行第三期階段測試。

第3階段測試在英國會有逾1萬人測試者參與、美國有3萬名、南非有2千名，巴西則有5千名測試者參與。

專家預計，牛津疫苗在年底前，很大機會已收集到足夠的數據，證明安全、有效，再呈上監管機構。

另外，根據阿斯利康對SARS疫苗所用技術的認知，藥廠假設注射新冠疫苗後，人們的免疫力可持續12個月至18個月不等，料民眾要每年注射疫苗。

接種劑量：2針

定價：成本價（料每劑3至4美元，約為23至31港元）

【新冠疫苗】牛津或10月推出 阿斯利康：成本價發售

新冠疫苗倘出問題 英藥廠勢獲准不用負責

  • BNT162b1疫苗

研發組織：德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）

疫苗種類：RNA核酸疫苗

上市時間：料年底

第三階段測試情況：在全球120個地點作測試，測試者多達3萬人，一半人會接種2劑共30微克的疫苗。

若測試結果有效，並獲得衛生部門許可，藥廠計劃今年年底前最多可生產1億劑，明年年底生產約13億劑。

接種劑量：2針

初步定價：早前與美國政府簽定協議，價格為每劑19.5美元（約152港元）

【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用

  • 中國國藥旗下武漢生物製品研究所

研發組織：武漢生物製品研究所

疫苗種類：滅活疫苗

上市時間：料年底

第三階段測試情況：武漢生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗，已在7月在阿聯酋啟動第三階段臨床測試。

阿布扎比（Abu Dhabi）衛生部長是第一個被注射的測試者，預定會有15,000人參加。

接種劑量：2針

初步定價：未知

  • 北京科興

研發組織：北京科興

疫苗種類：滅活疫苗

上市時間：未知

第三階段測試情況北京科興7月在巴西展開第三階段測試。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）表示，第三階段測試在聖保羅臨床醫院展開測試，初步結果預料將在90天內揭曉。

北京科興在6月宣布，對743名測試者展開第一及第二期試驗，測試者未發現嚴重的不良反應，並產生了免疫反應。

接種劑量：2針

初步定價：未知

  • 澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所

研發組織：澳洲墨爾本梅鐸兒童研究所

疫苗種類：卡介苗疫苗

上市時間：未知

第三階段測試情況：據《紐約時報》報道指，針對卡介苗的研究已到了第三階段的臨床測試。在此階段，科學家會把卡介苗接種予數以千計的人，並觀察有多少人被感染。這階段測試可以確定卡介苗是否能預防病毒。

接種劑量：未知

初步定價：未知

  •  Ad5－nCoV疫苗

研發組織：康希諾生物

疫苗種類：重組病毒疫苗

上市時間：未知

第三階段測試情況：會為沙特阿拉伯5,000名，18歲以上志願者作測試。上月刊於《刺針》的II期臨床試驗結果指，該種以重組腺病毒5型（Ad5）載體的疫苗安全，並能誘導人體產生免疫反應。

接種劑量：未知

初步定價：未知

【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說

【美國疫情】「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

其他具潛力的疫苗：

  • 「史普尼克5號」（Sputnik V）

俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）成為全球首款註冊疫苗。但此俄羅斯疫苗未進行第三階段人體測試，至今尚未發布有關測試的科學數據，也未有公佈曾安排多少人進行第一及第二階段的測試。

面對外界質疑疫苗欠缺測試數據，俄羅斯宣布將安排4萬名志願者接受測試，並預計可於下個月開始全面生產疫苗。

  • 強生

強生（Johnson & Johnson）正在美國及比利時展開第一期及第二期測試。強生表示，已接獲逾10億美元的合同，為華府生產1億支疫苗。

初步定價：根據與美國政府簽定協議，每劑約10美元（約78港元）

  • 倫敦帝國理工學院

倫敦帝國理工學院獲英國政府資助研發疫苗，團隊正進行早期試驗，安排多達300人接種數百種實驗新冠疫苗，包括部分75歲以上的長者。沙托克指出目前已為少量人接種實驗疫苗，形容耐受性良好及未有出現任何副作用。

  • 賽諾菲與葛蘭素史克（GSK）

兩間藥廠合作使用蛋白重組技術研發疫苗，目前進入「第1/2期」臨床試驗。賽諾菲指，今年12月初會有第一批數據，如果數據正面，年底將進入最後階段的大規模試驗，疫苗最快2021年上半年面世。

【新冠疫苗】英法蛋白製疫苗 進入臨床試驗階段

【新冠疫苗】英國大學安排300人早期試驗 暫未見副作用

【新冠肺炎疫苗】Moderna快速研發震驚市場 今熱棒不再

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責任編輯：林嘉莉

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