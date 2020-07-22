▲ 【新冠疫苗】中美英疫苗研發誰最快？ 各疫苗進度一覽

新冠肺炎疫情全球大流行，各國加緊研發新冠肺炎疫苗應對。根據美媒，目前有逾165種新冠疫苗正在研發中，其中有4種新冠疫苗處於快將或正在展開第三階段、即最後階段大規模臨床測試，包括英國牛津大學。而早前跑出的美國藥廠Moderna（美：MRNA）所研發的新冠肺炎疫苗，疫苗研發進度已被牛津大學等追過，牛津大學料疫苗最快今年10月可出產應急用的疫苗。

根據《紐約時報》，以下為快將/正進入第三階段新冠疫苗的研發進度：

英國牛津大學與藥廠阿斯利康製藥（AstraZeneca）-「AZD1222」疫苗

牛津大學與藥廠阿斯利康製藥研發的「AZD1222」疫苗，目前正在英國展開第二及第三階段測試，並會在巴西及南非進行第三期階段測試。

第一階段臨床測試的結果正面及安全，測試者被注射疫苖後，證實能夠在人體引發「雙重」免疫反應。

研究顯示，白血球T細胞水平在注射疫苗後的14日達到高峰值；另一重免疫的抗體反應，則在28日後達到高峰值。

雖然有70%人接種疫苗後，出現疲倦、頭痛、針口位置紅腫等輕微副作用，但他們服用止痛藥後，症狀有所舒緩，亦不影響疫苗效用。

不過，現階段仍未能確認疫苖能有效預防新冠病毒，以及是否足以進入更廣泛的下一步測試。

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中國國藥旗下武漢生物製品研究所

武漢生物製品研究所研發的新冠病毒滅活疫苗，已在7月在阿聯酋啟動第三階段臨床測試。

阿布扎比（Abu Dhabi）衛生部長是第一個被注射的測試者，預定會有15,000人參加。

北京科興

北京科興7月在巴西展開第三階段測試。巴西聖保羅州長多利亞（Joao Doria）表示，第三階段測試在聖保羅臨床醫院展開測試，初步結果預料將在90天內揭曉。

北京科興在6月宣布，對743名測試者展開第一及第二期試驗，測試者未發現嚴重的不良反應，並產生了免疫反應。

澳洲墨爾本默多克兒童研究所

該機構正研究若接種卡介苗疫苗，能否防止感染新冠肺炎。該機構正在進行第三階段試驗。

其他具潛力的疫苗：

康希諾生物 - Ad5－nCoV疫苗

康希諾生物已完成第二期測試。康希諾生物指，其疫苗臨床試驗第二期研究結果顯示，在單針免疫後，絕大多數測試者體內激發了顯著的免疫反應，而整個臨床試驗沒有出現嚴重不良反應。

Moderna - mRNA-1273疫苗

Moderna已完成第二期測試。

Moderna在《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）發表的研究報告指出，全部45名測試者接種兩劑疫苗後，均如預期般產生免疫反應。而且在測試總體上是安全，未有人感到嚴重不適，只有約一半人感到輕微不適。

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德國生物技術公司BioNTech、美國輝瑞藥廠（Pfizer）- BNT162b1疫苗

兩間公司所研發的疫苗正在7月展開第二階段測試。公司表示，疫苗在初期測試結果良好。

研究由60名測試者進行，全部測試者在接種兩劑疫苗後產生抗體，且產生高濃度對抗冠狀病毒的T細胞。

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惟中國媒體的報道有不同說法，指目前全球有3個新冠疫苖團隊進入第三階段，除了Moderna，還有中國國藥及北京科興為首的兩支研究團隊。至於牛津及康希諾生物則處於第二階段，快將有望展開第三階段。

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責任編輯：楊心悅