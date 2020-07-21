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【新冠疫苖】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再

環球經濟金融 17:23 2020/07/21

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【新冠肺炎疫苗】Moderna快速研發震驚市場 今熱捧不再

全球多款新冠肺炎疫苗有好消息，早前聲勢浩大的Moderna疫苗不再獨大，牛津及康希諾生物疫苗報捷。 摩根大通分析師對Moderna初期研發速度之快，感到驚訝，指雖然Moderna不再受熱棒，但仍有望成為首批推出疫苗的藥廠。

【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用

【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說

Moderna股價周一（20日）大跌近13%，市後再跌約1%，市場憧憬其他藥救更快成功研發疫苗。另一間疫苗製造商Novavax在市後升3%。

截至上周五（17日）Moderna股價今年至今已升了385%。

摩通分析師卡西莫夫（Cory Kasimov）承認，Moderna疫苗在收到病毒基因序列的42天後，已收集到第一個候選疫苗，研發速度快得「令人印象深刻」。惟他仍下調Moderna股票評級至中性（neutral），維持目前89美元的目標價。

【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面

【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試

不過，卡西莫夫仍看好Moderna成為首批研發到有效疫苗的公司。他指出，Moderna市值已達到370億美元，難以進一步加大槓桿水平。

卡西莫夫解釋，Moderna股價因快速研發而急漲，並不令人驚訝，只是在疫情持續，仍有很多不確定性，難保股價有更大上漲空間。

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記者：鄧燕君

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