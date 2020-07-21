減病毒接觸多用流動支付 Alipay上半年交易額大升

本港第三波疫情一觸即發，大眾人心惶惶，只能盡量避免外出。不過，正當大家盡量避接觸病菌，又有沒有諗過其實錢都是一個病菌溫床呢？有專家指出，病毒可經現金傳播，並建議使用流動支付以減少接觸，故近期不少市民都更普及利流動支付，而商戶為減輕因疫情對業務帶來的影響，亦紛紛加入使用流動支付。

相關文章: 【新股IPO】螞蟻集團啟動A+H同步上市 料上市估值達萬億

根據AlipayHK公布，今年上半年交易筆數和交易金額按年均錄得雙位數百分比的增幅，6月份加入合作的中小型商戶數量更比去年同期飆升逾44%，選擇以商戶碼作為收款方式的商戶更按年大增80%。

為了讓市民和商戶可以使用無接觸及乾淨的交易方式，AlipayHK推出多項措施和優惠，鼓勵市民更多使用流動支付，降低使用現金感染病毒風險，同時刺激整體消費氣氛帶動商戶生意復甦。首階段已有數百間門店和網上商店加入「全港打氣 勁賞送你」行列，為用戶提供多種尊享優惠，包括馬莎、官燕棧、三聯書店、 中華書局、商務印書館的購物禮遇，千両、道頓堀御好燒、丸亀製麵的餐飲優惠，以及HelloToby、4PX等網上購物及服務平台優惠；另外，時代廣場及荷李活廣場亦提供超過40間商舖優惠等。

相關文章: 2020年中國新經濟獨角獸200強 頭5位阿里系穩佔3席

另一方面，AlipayHK推出連串措施希望幫助商戶把握生意復甦機遇，逐步向數碼化轉型，希望與商戶攜手共渡難關。即日起，新商戶加入將豁免首年交易費；此外，更與虛擬保險公司Bowtie合作，AlipayHK中小商戶的僱主和員工可以免費成為Bowtie之BowtieGo 門診服務計劃會員，並以會員專享價使用BowtieGo醫療網絡門診服務。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！