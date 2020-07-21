【口罩供應】本地學童口罩Maskology 7月23日開售　特設4款粉色系

本港新冠肺炎疫情嚴峻，雖然全港學校已提早放暑假，但學童口罩需求仍有。疫情未平復，家長亦要及早準備新學年的口罩。

本地口罩廠商「Maskology 口罩．學」亦將於7月23日開始新一輪的口罩預售，並推出不同顏色，以「Maskology雜果冰團」作噱頭。

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「Maskology 口罩．學」學童口罩將於7月23日（星期四）中午12時起，於網站 www.maskology.com.hk 再次公開預售。該廠商縮短是次貨期，擬於8月11日開始發貨。同時，Maskology亦推出4款不同顏色的口罩，包括「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠），以及「紫葡萄」（粉紫）。

現有顧客只需使用與上次 （4月23日） 預售時相同的電郵地址登記取籌，更可獲全單連運費95折優惠。

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口罩規格：

歐盟EN14683 Type IIR、美國ASTM Level 1、BFE>99%、PFE>95%

尺寸： 142mm x 92mm ± 3mm

包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個

保質期：製造日期起三年

價格：$135

預購選項：

8月兩盒：$304（$270+$34順豐運費）

8、9月各兩盒（共四盒）：$574（$540+$34順豐運費）

8、9、10月各兩盒（共六盒）：$810（三次運費全免）

＊每兩盒口罩附送「耳後唔痛」護耳扣乙個。

＊每月預計發貨期為該月的11號至月底。

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責任編輯：葉泳珊