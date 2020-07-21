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【口罩供應】本地學童口罩Maskology 7月23日開售　特設4款粉色系

商業 14:24 2020/07/21

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本港新冠肺炎疫情嚴峻，雖然全港學校已提早放暑假，但學童口罩需求仍有。疫情未平復，家長亦要及早準備新學年的口罩。

本地口罩廠商「Maskology 口罩．學」亦將於7月23日開始新一輪的口罩預售，並推出不同顏色，以「Maskology雜果冰團」作噱頭。

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【口罩供應】Accmask加大台灣口罩產能 每月出口200萬個口罩供港

「Maskology 口罩．學」學童口罩將於7月23日（星期四）中午12時起，於網站 www.maskology.com.hk 再次公開預售。該廠商縮短是次貨期，擬於8月11日開始發貨。同時，Maskology亦推出4款不同顏色的口罩，包括「藍莓子」（粉藍）、「粉蜜桃」（粉紅）、「青蘋果」（粉綠），以及「紫葡萄」（粉紫）。

現有顧客只需使用與上次 （4月23日） 預售時相同的電郵地址登記取籌，更可獲全單連運費95折優惠。

【香港疫情】抗疫生活概念店開幕 AI客服介紹科研消毒產品

口罩規格
歐盟EN14683 Type IIR、美國ASTM Level 1、BFE>99%、PFE>95%
尺寸： 142mm x 92mm ± 3mm
包裝：每盒50個，分兩個可重封包裝袋，每袋25個
保質期：製造日期起三年
價格：$135

預購選項： 
8月兩盒：$304（$270+$34順豐運費）
8、9月各兩盒（共四盒）：$574（$540+$34順豐運費）
8、9、10月各兩盒（共六盒）：$810（三次運費全免）
＊每兩盒口罩附送「耳後唔痛」護耳扣乙個。
＊每月預計發貨期為該月的11號至月底。

【減少依賴】日本向企業推補貼 鼓勵口罩等在中國生産線回流

責任編輯：葉泳珊

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