【港股追蹤】攞景定贈興？　指數新貴發盈警

恒指公司昨日（20日）公布，將於下周一（27日）推出恒生科技指數，即市場俗稱的港版納指。新指數將會追蹤經篩選後最大30間於香港上市的科技企業，選股範疇涵蓋與科技主題高度相關的香港上市公司，包括網絡、金融科技、雲端、電子商貿及數碼業務。其中騰訊旗下的閱文集團（00772）亦榜上有名。不過公司昨晚卻發盈警，指業績將由盈轉虧，今日股價亦受到影響，高開近3%後急轉直下，截至下午2時半，股價報54.4元，跌超過3.7%。

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集團公告指，截至今年6月底未經審核綜合管理賬目及公司目前可得資料而作出之初步審閱和分析，公司預期期內按年將由盈轉虧（去年盈利達3.93億元（人民幣，下同）），轉虧主要原因，是由於預期出現的商譽及商標權減值，達37億元至47億元，該商譽及商標權產生自公司2018年收購新麗傳媒控股。公告又指出，收購新麗傳媒時設定獲利計酬機制下的獲利計酬代價預計調減，導致淨虧損預計減少13億元至17億元，加上新麗傳媒上半年收入及經營業績未達預期，均令公司業績轉差。

閱文又在公告中提到，內地影視行業在疫情中受到較大衝擊和壓力，影視製作延期及整體周期變長。預計這些因素年內仍會繼續發酵，集團股價由低位回升至今，已累積超過70%升幅，現時在上市價55元附近喘定，市場本以為疫情或有利其綫上閱讀業務，但今次盈警則令投資者跌眼鏡，預期股價有機會再下試至50天綫水平，約50元左右，才會有較大支持。

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