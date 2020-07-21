【港股追蹤】有隻收租股派息要跌近25%？　大摩認為邊隻最穩陣？

本港疫情第三波爆發，甚至有超越第一波疫情的趨勢，大摩發表報告，下調香港今年下半年的零售銷售預測，第三季由原來預測跌15%降至跌20%，第四季由跌3%降至跌10%。該行又指，若疫情持續，預計香港商場需加碼對租戶的減免。

基於以上預測，香港零售收租股於今年上半年收入整體按年跌6%、每股派息跌8%，其中九龍倉置業 （01997） 每股派息料按年跌25%、冠君產業信託 （02778） 每基金單位分派跌13%、置富產業信託 （00778） 每基金單位分派跌5%，而領展 （00823） 每基金單位分派最為穩定。

因此，該行給予領展目標價70元不變、置富產業信託降至7.7元、希慎 （00014） 降至25元、九龍倉置業降至30元、冠君產業信託降至3.9元。

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