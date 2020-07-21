  • 32°C
香港時間 : 2020721日 (二) 15:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享）

環球政治 14:16 2020/07/21

分享：

新冠肺炎全球肆虐，開發肺炎疫苗成為解決疫情的希望，Moderna和牛津大學等科研初見成果，各國繼續投入資源開發或預先訂購肺炎疫苗，甚至連號稱「零確診」的北韓也參一腳。無他，肺炎疫苗如今已儼如新時代核武，誰手握疫苗，便可在國際舞台呼風喚雨。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

相關文章

【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說
今日
【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說
【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
今日
【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
今日
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試
2020/07/19
【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試
【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短
今日
【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短

最新專欄文章 更多

【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享）
今日
【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享）
【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享）
今日
【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享）
【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享）
2020/07/20
【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享）
【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享）
2020/07/20
【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享）
【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享）
2020/07/15
【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享）
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 北韓 俄羅斯 軍備 核武 外交

上一篇文章

【新冠肺炎疫苗】Moderna快速研發震驚市場 今熱棒不再

下一篇文章

英國90萬公務員加薪至少2% 政府答謝疫情間付出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
【澳洲疫情】墨爾本強制戴口罩 一罩難求民眾改搶衣車
英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身
英女王孫女疫情下出嫁 父親安德魯王子陷醜聞不現身
研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者
研究揭新冠肺炎有6種發病類型 料助醫生預測重症患者
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月21日 時間15:00）