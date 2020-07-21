【新冠肺炎分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享） 環球政治 14:16 2020/07/21 分享： 新冠肺炎全球肆虐，開發肺炎疫苗成為解決疫情的希望，Moderna和牛津大學等科研初見成果，各國繼續投入資源開發或預先訂購肺炎疫苗，甚至連號稱「零確診」的北韓也參一腳。無他，肺炎疫苗如今已儼如新時代核武，誰手握疫苗，便可在國際舞台呼風喚雨。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說 今日 【新冠肺炎疫苗】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說 【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用 今日 【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用 【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面 今日 【新冠肺炎疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面 【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試 2020/07/19 【新冠疫情】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試 【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短 今日 【新冠疫情】患者身上抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短 最新專欄文章 更多 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 今日 【中英關係分析】中英黃金時代前路 繫於華為怎分手（訂戶專享） 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】民調史無前例大落後 特朗普捉錯用神（訂戶專享） 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 2020/07/20 【歐盟峰會分析】默克爾開庫 全因中美靠不住（訂戶專享） 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 2020/07/20 【美國大選分析】殺手鐧不見影 何解特朗普損不了拜登（訂戶專享） 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 2020/07/15 【中美角力分析】打香港牌未盡力 特朗普心裡猶豫（訂戶專享） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 北韓 俄羅斯 軍備 核武 外交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入