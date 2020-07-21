【新冠肺炎分析】疫情觸發新軍備競賽 疫苗政治威力勁過核武（訂戶專享）

新冠肺炎全球肆虐，開發肺炎疫苗成為解決疫情的希望，Moderna和牛津大學等科研初見成果，各國繼續投入資源開發或預先訂購肺炎疫苗，甚至連號稱「零確診」的北韓也參一腳。無他，肺炎疫苗如今已儼如新時代核武，誰手握疫苗，便可在國際舞台呼風喚雨。

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