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【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享）

環球政治 12:04 2020/07/23

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新冠肺炎全球肆虐，開發肺炎疫苗成為解決疫情的希望，Moderna和牛津大學等科研初見成果，各國繼續投入資源開發或預先訂購肺炎疫苗，甚至連號稱「零確診」的北韓也參一腳。無他，肺炎疫苗如今已儼如新時代核武，誰手握疫苗，便可在國際舞台呼風喚雨。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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