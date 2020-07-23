【新冠疫苗分析】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武（訂戶專享） 環球政治 12:04 2020/07/23 分享： 新冠肺炎全球肆虐，開發肺炎疫苗成為解決疫情的希望，Moderna和牛津大學等科研初見成果，各國繼續投入資源開發或預先訂購肺炎疫苗，甚至連號稱「零確診」的北韓也參一腳。無他，肺炎疫苗如今已儼如新時代核武，誰手握疫苗，便可在國際舞台呼風喚雨。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【新冠疫苖】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說 2020/07/21 【新冠疫苖】為何北韓零確診但照研發 CNN這樣說 【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用 2020/07/21 【新冠疫苖】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用 【新冠疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面 2020/07/21 【新冠疫苗】牛津首階段人體測試 疫苖效果正面 【新冠疫苖】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試 2020/07/19 【新冠疫苖】北韓稱自主研發疫苗 正進行臨床測試 【新冠疫苗】患者抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短 2020/07/21 【新冠疫苗】患者抗體快速消失 專家憂疫苗有效期短 最新專欄文章 更多 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 今日 【中美歐關係】歐盟站起來 天下從此三分？（訂戶專享） 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 今日 【美國疫情分析】信政府唔怕？美國人陰謀論玩死自己（訂戶專享） 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 2020/07/22 【中美歐關係】默克爾無奈開庫 全因中美靠不住 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 2020/07/22 【中美歐關係】德國接掌歐盟領導 不甘只做大國附庸 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 2020/07/22 豈止夾在中美之間 美國科企全球無氣唞（訂戶專享） 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 北韓 俄羅斯 軍備 核武 外交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入