【新冠疫苗】新軍備競賽開跑 掌握疫苗好過有核武

新冠肺炎全球肆虐，開發肺炎疫苗成為解決疫情的希望，Moderna和牛津大學等科研初見成果，各國繼續投入資源開發或預先訂購肺炎疫苗，甚至連號稱「零確診」的北韓也參一腳。無他，肺炎疫苗如今已儼如新時代核武，誰手握疫苗，便可在國際舞台呼風喚雨。

阻疫情蹂躪，疫苗開發已成新軍備競賽

俄羅斯竊疫苗數據，零確診北韓也開發

掌握疫苗得國際話語權，效用猶勝核武

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截至周五（7日），全球確診病例直迫2000萬宗，死亡病例突破70萬宗，而不少地區疫情反彈，甚至愈演愈烈。除了呼籲大眾戴口罩治標，各國更聚焦更治本之道，就是開發肺炎疫苗，冀可達致安全可靠的群體免疫效果。

當各國爭相動用最頂尖科研人材、耗費上百億美元，務求搶先其他國家一步完成研發，肺炎疫苗開發無疑已經觸發全球最新一輪「軍備競爭」。

在英美加等西方國家積極開發之餘，俄羅斯也被指動員國家級力量，以黑客入侵西方科研及醫療機構，謀求竊取肺炎疫苗的相關數據，目的當然在於避免跑輸這場「新軍備競賽」。而克里姆林宮未見強烈反駁，多少反映這個素有前科的國家正在故技重施。

即使號稱新冠肺炎「零確診」的北韓，也宣布參一腳。假設北韓國家科技委員會的說法可信，則它們本土研發的肺炎疫苗已經基本完成，並正在進行臨床測試，即大致是國際社會所認知的第3階段測試。

俄羅斯累計確診病例直迫80萬宗，想要在肺炎疫苗開發上「用自己的方式」分一杯羹，可以理解；但撇除瞞報可能，北韓人連溫飽也不夠，卻把資源放在開發肺炎疫苗，當然不是為了平民百姓。

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縱使肺炎疫苗的直接效用是救人，但一樣可以成為強大的防禦武器，主宰國家命運。掌握這種新武器的國家，除了可以救治自己國民，更可挽救經濟和政府管治。

甚至乎，肺炎疫苗較核武的威力更為強大，使用更少顧忌。核武一般只能備而不用，威懾別國，但始終成效間接且會惹來敵對；肺炎疫苗則不然，能夠主動出擊，對外銷售肺炎疫苗，既可搶佔救人的道德高地，也增加國際話語權和貿易利益等等。

對北韓來說，肺炎疫苗在經濟利益以外，政治好處更大，可望以之突破現有西方國家的制裁圍堵，重新投入正常的國際關係，暫解亡黨亡國之憂。

不過，就算退一萬步來說，讓北韓成功開發肺炎疫苗，接下來的後續重點將在於能否迅速及大量生產品質穩定可靠的疫苗，以及對新冠病毒長期有效，否則一切也只會是「嘥心機捱眼瞓」。

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