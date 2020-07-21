【保就業計劃】牛奶公司獲批近4億、百佳獲1.6億　一文看清第五輪獲工資補貼僱主名單（附名單）

▲ 政府第五批「保就業」計劃名單，牛奶公司、百佳超級市場、屈臣氏零售及大家樂等亦有上榜。

政府公布第五批「保就業」計劃的名單，涉及約9000名僱主，逾19萬名僱員，工資補貼約42億元。其中，經營惠康超級市場、萬寧以及7-11便利店等的牛奶公司獲批最多資助，金額近4億元，涉及受薪人數逾2.1萬人。長和 （00001） 旗下的百佳超級市場、屈臣氏零售及屈臣氏公司亦上榜，合共獲逾2.7億元，位列第二。

首20名獲最多補助的僱主，亦包括城巴、順豐、OK便利店以及日本城等，金額合共逾20億元。

根據名單，百佳超級市場獲批逾1.6億元，承諾受薪人數逾8000人。屈臣氏零售則獲補貼7175.1萬元，涉及受薪人數近3000人。屈臣氏公司則獲逾3800萬元。

連鎖餐飲集團大家樂 （00341） 及大快活 （00052） 分別獲得逾2億及9143萬元補貼，涉及1.2萬及4138名員工。另外，香港快運獲2774萬元補貼，香港01亦獲約2000萬元資助。

以下為按顧主獲資助額排名的名單一覽（只列1000萬元資助以上）

顧主名稱 獲資助額（萬元） 承諾僱員人數 THE DAIRY FARM COMPANY LIMITED 牛奶有限公司 39955 21611 CAFE DE CORAL GROUP LTD 大家樂企業有限公司 22854 12640 PARKNSHOP （HK） LIMITED 百佳超級市場（香港）有限公司 16195 8215 FAIRWOOD FAST FOOD LIMITED 大快活快餐有限公司 9143 4138 ISS FACILITY SERVICES LIMITED 8395 4806 CITYBUS LTD 城巴有限公司 8262 3352 A. S. WATSON RETAIL （HK） LIMITED 屈臣氏零售（香港）有限公司 7175 2960 S.F. EXPRESS （HONG KONG） LIMITED 順豐速運（香港）有限公司 6939 2692 G4S SECURE SOLUTIONS （HONG KONG） LIMITED 香港安全護衛服務有限公司 6346 2910 CIRCLE K CONVENIENCE STORES （HK） LTD OK便利店有限公司 6119 3540 THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD 香港中華煤氣有限公司 5926 2266 SINO ESTATES MANAGEMENT LIMITED 信和物業管理有限公司 5816 2256 NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED 新世界第一巴士服務有限公司 5132 1986 PAUL Y. MANAGEMENT LIMITED 保華管理有限公司 4172 1577 SINO SECURITY SERVICES LIMITED 信和護衛有限公司 4122 2232 A S WATSON & CO LIMITED 屈臣氏有限公司 3877 1448 INTERTEK TESTING SERVICES HONG KONG LIMITED 天祥公證行有限公司 3719 1444 HANG YICK PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED 恒益物業管理有限公司 3531 1327 BEST RESULT ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED 恒毅環衛服務有限公司 3459 1760 JAPAN HOME CENTRE （HK） LIMITED 日本城（香港）有限公司 2859 1375 HONG KONG EXPRESS AIRWAYS LIMITED 香港快運航空有限公司 2774 1026 LO'S CLEANING SERVICES LTD 勞氏清潔服務有限公司 2512 1221 ISS MEDICLEAN （HK） LIMITED 2491 1815 SINO ADMINISTRATION SERVICES LTD 信和行政服務有限公司 2467 901 KERRY PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LIMITED 2441 913 KUM SHING （K.F.） CONSTRUCTION COMPANY LIMITED 金城營造有限公司 2374 904 CBRE LIMITED 世邦魏理仕有限公司 2247 826 HK01 COMPANY LIMITED 香港01有限公司 2053 800 PVH ASIA LIMITED 1605 619 A-1 BAKERY CO （HK） LIMITED 英王麵包（香港）有限公司 1531 800 BRINK'S HONG KONG LIMITED 布林克香港有限公司 1493 605 LUNG FUNG DISPENSARY （MAIN STORE） LIMITED 龍豐藥業（總店）有限公司 1446 513 ZARA ASIA LIMITED 1318 666 HITACHI ELEVATOR ENGINEERING CO.， （HK） LTD. 日立電梯工程（香港）有限公司 1307 614 KUM SHING E & M LIMITED 金城機電有限公司 1265 490 MING HING ENGINEERING （HK） COMPANY LIMITED 明興工程（香港）有限公司 1252 569 SWIRE COCA-COLA HK LIMITED 太古可口可樂香港有限公司 1238 445 CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED 中國電信國際有限公司 1234 464 S.F. EXPRESS （CHINA） LIMITED 順豐速運（中國）有限公司 1231 509 NAN FUNG DEVELOPMENT LIMITED 南豐發展有限公司 1216 459 JOHN SWIRE & SONS （HK） LIMITED 香港太古集團有限公司 1137 416 PARFUMS CHRISTIAN DIOR HONG KONG LIMITED 1133 410 R.P. HOTEL LIMITED 皇家太平洋酒店有限公司 1087 373 WISE FINE ENTERPRISE LIMITED 智耀企業有限公司 1059 575 KING & WOOD MALLESONS 1042 382

詳細完整名單請參看以下連結：https：//drive.google.com/file/d/18sBIBLYNTeJER_SOs0QlQ7NqF9gkTTVU/view？usp=sharing

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