【保就業計劃】一文看清第五輪主要僱主　牛奶公司、百佳屈臣氏、大家樂大快活在內（附名單）

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【恒指夜期】科網狂潮再臨恒指大漲577點 夜期續彈62點（不斷更新）
政府公布第五批「保就業」計劃的名單，涉及約9000名僱主，逾18萬名僱員，工資補貼約41億元。其中，經營惠康超級市場、萬寧以及7-11便利店等的牛奶公司獲批最多薪金資助，金額近4億元，涉及受薪人數逾2.1萬人。大家樂 （00341） 就以2.29億元僅次於牛奶公司。
長和 （00001） 旗下的百佳超級市場、屈臣氏零售及屈臣氏公司亦上榜，百佳超級市場獲批逾1.6億元，承諾受薪人數逾8000人。屈臣氏零售則獲補貼7175.1萬元，涉及受薪人數近3000人。屈臣氏公司則獲逾3800萬元。三者合共獲逾2.7億元，就較大家樂資助額為高。
保就業計劃第五輪名單中，首20名獲最多補助的僱主，也包括城巴、順豐、OK便利店以及國際家居零售 （01373） 旗下的日本城等，金額合共逾20億元。
除了大家樂，另一快餐股大快活 （00052） 也獲9143萬元補貼，涉及4138名員工。另外，國泰旗下香港快運（HKExpress）獲2774萬元補貼，香港01亦獲約2000萬元資助。
以下為按顧主獲資助額排名的名單一覽（只列1000萬元資助以上）
|顧主名稱
|獲資助額（萬元）
|承諾僱員人數
|THE DAIRY FARM COMPANY LIMITED
|牛奶有限公司
|39955
|21611
|CAFE DE CORAL GROUP LTD
|大家樂企業有限公司
|22854
|12640
|PARKNSHOP （HK） LIMITED
|百佳超級市場（香港）有限公司
|16195
|8215
|FAIRWOOD FAST FOOD LIMITED
|大快活快餐有限公司
|9143
|4138
|ISS FACILITY SERVICES LIMITED
|8395
|4806
|CITYBUS LTD
|城巴有限公司
|8262
|3352
|A. S. WATSON RETAIL （HK） LIMITED
|屈臣氏零售（香港）有限公司
|7175
|2960
|S.F. EXPRESS （HONG KONG） LIMITED
|順豐速運（香港）有限公司
|6939
|2692
|G4S SECURE SOLUTIONS （HONG KONG） LIMITED
|香港安全護衛服務有限公司
|6346
|2910
|CIRCLE K CONVENIENCE STORES （HK） LTD
|OK便利店有限公司
|6119
|3540
|THE HONG KONG & CHINA GAS CO LTD
|香港中華煤氣有限公司
|5926
|2266
|SINO ESTATES MANAGEMENT LIMITED
|信和物業管理有限公司
|5816
|2256
|NEW WORLD FIRST BUS SERVICES LIMITED
|新世界第一巴士服務有限公司
|5132
|1986
|PAUL Y. MANAGEMENT LIMITED
|保華管理有限公司
|4172
|1577
|SINO SECURITY SERVICES LIMITED
|信和護衛有限公司
|4122
|2232
|A S WATSON & CO LIMITED
|屈臣氏有限公司
|3877
|1448
|INTERTEK TESTING SERVICES HONG KONG LIMITED
|天祥公證行有限公司
|3719
|1444
|HANG YICK PROPERTIES MANAGEMENT LIMITED
|恒益物業管理有限公司
|3531
|1327
|BEST RESULT ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED
|恒毅環衛服務有限公司
|3459
|1760
|JAPAN HOME CENTRE （HK） LIMITED
|日本城（香港）有限公司
|2859
|1375
|HONG KONG EXPRESS AIRWAYS LIMITED
|香港快運航空有限公司
|2774
|1026
|LO'S CLEANING SERVICES LTD
|勞氏清潔服務有限公司
|2512
|1221
|ISS MEDICLEAN （HK） LIMITED
|2491
|1815
|SINO ADMINISTRATION SERVICES LTD
|信和行政服務有限公司
|2467
|901
|KERRY PROPERTY MANAGEMENT SERVICES LIMITED
|2441
|913
|KUM SHING （K.F.） CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
|金城營造有限公司
|2374
|904
|CBRE LIMITED
|世邦魏理仕有限公司
|2247
|826
|HK01 COMPANY LIMITED
|香港01有限公司
|2053
|800
|PVH ASIA LIMITED
|1605
|619
|A-1 BAKERY CO （HK） LIMITED
|英王麵包（香港）有限公司
|1531
|800
|BRINK'S HONG KONG LIMITED
|布林克香港有限公司
|1493
|605
|LUNG FUNG DISPENSARY （MAIN STORE） LIMITED
|龍豐藥業（總店）有限公司
|1446
|513
|ZARA ASIA LIMITED
|1318
|666
|HITACHI ELEVATOR ENGINEERING CO.， （HK） LTD.
|日立電梯工程（香港）有限公司
|1307
|614
|KUM SHING E & M LIMITED
|金城機電有限公司
|1265
|490
|MING HING ENGINEERING （HK） COMPANY LIMITED
|明興工程（香港）有限公司
|1252
|569
|SWIRE COCA-COLA HK LIMITED
|太古可口可樂香港有限公司
|1238
|445
|CHINA TELECOM GLOBAL LIMITED
|中國電信國際有限公司
|1234
|464
|S.F. EXPRESS （CHINA） LIMITED
|順豐速運（中國）有限公司
|1231
|509
|NAN FUNG DEVELOPMENT LIMITED
|南豐發展有限公司
|1216
|459
|JOHN SWIRE & SONS （HK） LIMITED
|香港太古集團有限公司
|1137
|416
|PARFUMS CHRISTIAN DIOR HONG KONG LIMITED
|1133
|410
|R.P. HOTEL LIMITED
|皇家太平洋酒店有限公司
|1087
|373
|WISE FINE ENTERPRISE LIMITED
|智耀企業有限公司
|1059
|575
|KING & WOOD MALLESONS
|1042
|382
詳細完整名單請參看以下連結：https：//drive.google.com/file/d/18sBIBLYNTeJER_SOs0QlQ7NqF9gkTTVU/view？usp=sharing
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