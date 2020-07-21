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【港股追蹤】好消息帶動　藥明系股價又開車

股樓投資 14:11 2020/07/21

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環球疫情未見有放緩跡象，資金仍然投放及注視相關的受惠股份。醫藥板塊正是其中之一，未有盈利的生物科技B股早前炒得火紅火綠，但近期炒作氣氛重回有實績支持的行業股份身上，其中藥明系持續有資金追捧，最新公布業績快報的藥明康德（02359），股價續有承托，今日高開後節節上升，截至下午2時，股份報116.3元，升超過6%。

公司公布，集團今年上半年整體營業收入預計按年增長約22.7%至，72.3億元人民幣，淨利潤按年增長近62.5%至17.2億元人民幣，每股收益預期將按年增長超過63%。集團指，業務已逐步從新冠肺炎疫情中恢復，第二季度實現強勁增長。與去年第二季相比，集團收入預計按年上升逾29.4%，至40.4億元人民幣，淨利潤更預期按年大增超過1.1倍，至14.1億元人民幣。

相關文章:【港股追蹤】三大電訊商上客量增　股價都係跑輸大市

集團在公告中提到，營業總收入在公司美國區實驗室服務的收入和利潤，因為當地第二季疫情加重受到較大負面影響，中國區實驗室服務及CDMO（合同開發生產服務）服務分部則全面運營，加上海外客戶的需求增加。受惠強勁需求下、產能利用及經營效率提升，促使第二季實現營業收入有強勁增長。

同系的藥明生物（02269）走勢亦不遑多讓，甫開市已升穿150元，截至下午2時，股價同樣升超過6%，報154.8元。值得留意的是，公司上月底與配售代理訂立以每股137元折讓價，配售4,500萬股，所得款項擬用於持續全球擴張。當時已是集團年內第4次配股，但股價卻愈配愈升，一直守穩配股價之上，顯示股份強勢。

醫藥股相信年內亦是投資主調，藥明這類龍頭股份仍會出現大漲小回的現象，惟現時股份估值開始偏貴，宜短炒多於長揸。

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撰文 : 古植平

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