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【螞蟻IPO】阿里巴巴強勢升逾7% 券商料螞蟻上市釋放阿里價值

即市財經 14:07 2020/07/21

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阿里巴巴旗下螞蟻集團宣布在香港及科創板同步上市，券商認為將有助釋放阿里價值。

阿里巴巴 （09988） 旗下、支付寶母企螞蟻集團宣布將在香港及上海科創板同步上市，招銀國際認為，螞蟻上市將成為阿里巴巴下半年股價上升催化劑，有助阿里進一步釋放價值，加上潛在納入互聯互通、預期交出強勁季度業績，將阿里目標價由252美元調升至299美元，折算約290港元，維持「買入」評級。

招銀國際預測，阿里巴巴上季（財年首季）收入按年增長30%，Non-GAAP（非通用會計準則）純利按年增長16%。該行稱，國家統計局數據顯示內地6月網購增長再加速，阿里在618購物節及市場份額增長帶動下，料在內地市場可獲更快復甦。

招銀國際同時預測，阿里雲業務上季增長58%，長期將受惠新冠肺炎疫情，而阿里雲目前仍被低估，2022財年的市銷率（P/S）僅為8倍，較同業亞馬遜旗下AWS折讓30%。此外，若阿里獲納入港股通，以及螞蟻集團成功上市，均有助釋放阿里巴巴價值。

富瑞料螞蟻估值提升將有助阿里估值

券商富瑞也認為，螞蟻集團上市後，將進一步釋放其價值。若以螞蟻2018年融資估值1500億美元計算，阿里巴巴持有螞蟻33%股份，代表阿里巴巴每股ADS19美元，未來若螞蟻估值再提升，將進一步帶動阿里巴巴估值提升。

富瑞續指，螞蟻集團在全球擁有13億年度活躍用戶，未來與阿里巴巴也有更多合作空間，可進一步發揮協同效應。

阿里巴巴受螞蟻上市及「港版納指」消息刺激，今日表現強勢，至午後2時，高見256.6元，升逾7%，成交已近80億元。

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