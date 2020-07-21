【港股追蹤】三大電訊商上客量增　股價都係跑輸大市

內地疫情未見太大反彈，第二季國內生產總值（GDP）亦重回按年正增長，各行各業開始重回正軌。電訊行業今年有5G概念加持，雖然2,3月份受到疫情影響，上客量曾出現跌勢，但近月已穩步上揚，三大電訊商最新公布的6月上客量數字，均出現淨增長，惟股價卻未見太大反應，今日（21日）繼續跑輸大市。

三大電訊商中，以中移動（00941）表現較好，但截至下午2時，升幅也不足1%，跑輸大市。公司最新公布，6月份移動客戶總數接近9.47億戶，按月減少24萬戶，今年來累跌353.8萬戶。當中4G客戶數約7.6億戶，按月增加218.4萬戶；值得留意的是，5G套餐客戶達7,019.9萬戶，按月增加1,459萬戶，較5月份淨增長1,186.4萬戶加快，反映有更多用戶升級5G，前景未算太差。

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中聯通（00762）高開後，同樣有獲利回吐，午後僅錄得輕微升幅。集團6月份移動出賬用戶累計逾3.09億戶，月內淨增長78.3萬戶，較5月份淨流失54萬戶有所好轉。今年以來，集團累計淨流失894.7萬戶。其中4G用戶6月份淨增長250.3萬戶，至接近2.61億戶，較5月份增長速度加快。今年來4G用戶淨增長達697.5萬戶。

中國電信（00728）數據則提到，公司上月移動用戶數淨增227萬戶，至超過3.43億戶，其中5G套餐用戶淨增長779萬戶，較5月份淨增835萬戶稍為放緩，累計5G套餐用戶達3,784萬戶。股價方面，今日未有跟隨大市抽升，只在原地踏步，延續近期差勁走勢。

雖然三大電訊商估值在股價調整後變得合理，惟5G發展首年，往往是電訊商投入資本開支較多時期，加上上客量未見大爆發，股價短期或繼續走弱，現價未宜撈底。

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