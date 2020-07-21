【螞蟻IPO】AlipayHK半年交易額雙位數增　新商戶轄免首年交易費

▲ 螞蟻和長和合資的AlipayHK在香港推出新優惠推廣。

支付寶母企螞蟻集團（前稱螞蟻金服）宣布香港、上海科創板上市，螞蟻集團和長和 （00001） 合資的AlipayHK最新公布，上半年AlipayHK（支付寶香港）於疫情期間的交易筆數和交易金額按年齊錄雙位數百分比增長，並宣布即日起新商戶加入將豁免首年交易費。

AlipayHK表示，6月加入合作的中小型商戶數量比去年同期飆升逾44%，認為市民因防疫而避免使用現金，以流動支付減少接觸。全港已有逾50,000 間零售商戶支援AlipayHK電子錢包付款。

AlipayHK也宣布，與數百間門店和網上商店合作，為用戶提供「全港打氣 勁賞送你」優惠，鼓勵市民更多使用流動支付，同時刺激整體消費氣氛。

Alipay稱，首階段合作商戶包括馬莎、官燕棧、三聯書店、 中華書局、商務印書館，也有千両、道頓堀御好燒、丸亀製麵的餐飲優惠，以及HelloToby、4PX等網上購物及服務平台優惠；另外，時代廣場及荷李活廣場亦提供超過40間商舖優惠等，未來會有更多商戶加入。

AlipayHK也指，與虛擬保險公司Bowtie合作，AlipayHK中小商戶的僱主和員工可以免費成為Bowtie的BowtieGo 門診服務計劃會員，並以會員專享價使用BowtieGo醫療網絡門診服務。

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