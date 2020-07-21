【樓市現象】疫情失控業主再爭相劈價沽貨 逾千萬單位成重災區

新冠肺炎疫情現第三波爆發，每日確診人數近百人，部份看淡後市的業主趁仍有錢賺先行沽貨離場，市場再湧現劈價逾百萬元的成交個案，其中逾千萬元的單位成重災區。

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中原地產分行經理袁顯岸表示，香港近日疫情再次轉差，有意沽貨的業主，陸續調低叫價求售。市場錄得黃埔花園3期2座中層D室的成交個案，單位實用面積755平方呎，三房套房間隔，另設工人房，座向東方。單位今年年初開價1,250萬元，最新以1,060萬元易手，期內大幅劈價190萬元，減幅達15%，折合實用呎價14,040元，呎價創屋苑近3個月新低。

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據了解，原業主於2004年以326萬元買入單位，持貨16年，現轉手帳面獲利734萬元離場，單位期內升值逾2.2倍。

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另方面，九龍站擎天半島也錄劈價160萬元個案，成交價更低於市價5%。中原地產分行經理胡鴻洲表示，第三波疫情來勢洶洶，九龍站業主叫價不再強硬，議幅大增吸引長線投資者出動執平貨，令區內交投活躍，以減價貨為主。胡鴻洲指，分行最新促成一宗擎天半島成交，單位為6座低層D室，實用面積748平方呎，採三房套房間隔，另設儲物房，望西南園景，最初開價2,080萬元，獲買家還價至1900萬元，最終以1,920萬元連租約成交，減價160萬元，比市價更低約5%，單位折合實用呎價25,668元。

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新買家為長線投資者，單位現時月租3.3萬元，暫可享2.1厘租金回報。原業主於2007年以702萬元購入單位，持貨13年，現轉手賬面獲利1218萬元離場，單位升值1.7倍。

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