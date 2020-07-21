【iPhone調查】成功吸引「老果迷」換機　iPhone SE對蘋果銷量有幾大幫助？

被譽為蘋果史上「最平價手機」的2020年版iPhone SE，推出短短3個月就有不少好評。近日iPhone SE更被美國市場調查機構評為「成功發揮預期作用的手機」，吸引大批「老果迷」購買，報告中iPhone SE在今年次季的銷量已佔iPhone整體總銷量的19%，成績相當理想。

美國市場調查機構Consumer Intelligence Research Partners（CIRP）報告指，新iPhone SE在今年第二季約佔蘋果手機總銷售的19%，已成功取代 iPhone 8的角色。而iPhone SE更發揮它的作用，吸引大批原先使用超過4年的舊iPhone型號的用戶，約有73%的消費者，原來是iPhone 5、iPhone 6、iPhone 7的客群。

▲ 新iPhone SE在今年第二季約佔蘋果手機總銷售的19%，而iPhone 11系列銷售額依然佔總額的三分之二。（CIRP報吿截圖）

CIRP表示，蘋果當初在推出iPhone SE時，官網特意設立「升級的理由」頁面，並指明iPhone 6、iPhone 6S、第一代 iPhone SE、iPhone 7、iPhone 8等用戶，相信是把目標客群設立在這群人身上，而是次數據顯示出，蘋果已成功向目標客群作出完美的推銷。

不過，由於iPhone SE的消費群也與iPhone 11系列截然不同，蘋果依然主力銷售iPhone 11系列，iPhone 11系列銷售額依然佔總額的三分之二，並沒有受到iPhone SE影響。同時，iPhone SE僅能吸引9% Android用戶轉用iPhone，相信iPhone SE對非果迷吸引力依然不足。