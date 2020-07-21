【疫市營商】Carousell二手市場銷售增　2至6月交易逾86萬項

▲ Carousell香港用戶在今年2月至6月期間，利用平台進行超過860,000項二手物品交易（Carousell官網截圖）

新冠肺炎疫情令綫上銷售增加，綫上二手交易量亦有增長。分類交易平台Carousell今天發布最新用戶行為報告，發現香港用戶在今年2月至6月期間，利用平台進行超過860,000項二手物品交易；包括高價值產品的銷售，如汽車在內，平均賺取4,400港元。

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該平台表示，本地用戶在疫情期間，更多透過出售不需要的物品，賺取額外收入；更舉例，本地用戶在疫情期間，與去年9月至今年1月的平均銷售收入相比，在平台買賣賺取近19%的額外收入。

當中，二手物品市場受歡迎的類別，為女性時裝和電子產品，隨着疫情爆發，其他產品類別的搜尋排名，亦開始不斷攀升，例如抗疫用品、家庭娛樂、電玩以及家品等。 該平台更舉例，口罩搜尋次數，上升超過五倍；而於平台上架的口罩商品數目，亦上升超過3.5倍。

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疫下傢俬銷售增 小店淡季銷售增3倍

疫情下打工仔需在家辦公，家居辦公室的傢俬需求亦大增。該平台在疫情期間，完成超過518,000筆交易。傢私概念店Infinity Space於去年起，透過Carousell進行銷售，今年平台的CarouBiz商務版服務推出後，亦即加入。其負責人嚴紹燊表示，3月及4月為行業淡季，惟受惠於平台帶來較高的客流量，今年銷售額按年增加了三倍。

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責任編輯：馬意文