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【新冠肺炎】手機App下載量激增　今年第二季達378億次

科技 14:30 2020/07/21

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受新冠肺炎疫情影響，全球多個國家政府呼籲市民留在家中，促使今年第二季的手機應用程式下載量不斷刷新紀錄。國際市場研究機構Sensor Tower數據顯示，第二季Google Play和App Store的程式下載量，已達到378億次。而Google Play與App Store的程式下載量冠軍，均由會議視像平台Zoom奪得。

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Sensor Tower報吿指，今年次季的手機App下載量錄得歷年新高，蘋果App Store的下載量為91億；Google Play則是287億，合共378億次。而值得一提得是，本季更是自2014年以來，美國下載量超越中國，分別為22.2億及20.6億。其次為日本的5.16億、英國的3.65億及俄羅斯的2.8億。

而程式下載量排行榜方面，Zoom、TikTok、Facebook、WhatsApp和Instagram為整體排名前五名。若單看蘋果App Store，前五名分別為Zoom、TikTok、YouTube、Instagram與Facebook；Google Play的前五名則是Zoom、TikTok、Facebook、WhatsApp及Aarogya Setu。Zoom成功穩座冠軍位置，單單在蘋果App Store美國市場就被下載了接近9000萬次。

國際市場研究機構Sensor Tower數據顯示，第二季Google Play和App Store的程式下載量，已達到378億次。（SensorTower報吿截圖）

Sensor Tower分析指，由於新冠肺炎疫情的緣故，不少人必須在家上班或上學，所以商業、教育及健身程式下載量在第二季出現激增情況。商業、教育及健身程式的下載量在App Store上分別增長133.3%、84.4%及57.7%；Google Play的下載量則成長了133.4%、114.3%與49.6%。

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責任編輯：曾曉汶

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