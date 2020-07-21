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【美國疫情】「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

環球社會熱點 13:35 2020/07/21

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【美國疫情】「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

新型冠狀病毒疫情持續，美國新增確診人數反彈，一直對戴口罩有保留的特朗普態度有變，稱戴口罩是愛國表現，又宣布會回歸白宮疫情記者會。美國疫情仍嚴重，其中重災區佛羅里達州，連續6日增加逾萬宗。

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特朗普（Donald Trump）在Twitter發帖文，對戴口罩的態度明顯有變，稱美國人正致力打敗看不見的中國病毒（the Invisible China Virus），又稱很多人認為，當無法保持社交距離時，戴口罩是愛國表現（Patriotic to wear a face mask when you can't socially distance），強調無人比他更愛國，並附上一張自己戴口罩的圖片。

一直抗拒戴口罩的特朗普一改態度，顯然與美國疫情惡化有關，據worldometers數據，美國最新單日新增6.2萬宗確診，累計確診人數396萬，即將突破400萬；總結過去一周，美國50州中31州的新增確診個案多於前周，顯示廣泛地區疫情惡化。

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其中佛羅里達州，連續6日增加逾萬宗，最新增至36萬宗，死亡人數突破5000。據州政府統計，當地至少50間醫院深切治療部床位爆滿，部分醫院超負荷運作，邁阿密有醫院深切治療部佔用率達130%。

特朗普周一在白宮見記者，承認佛州、德州等地疫情變差，同時宣布會於周二起，再度主持白宮疫情記者會。他聲稱美國目前情況，較他宣布停止出席記者會時佳，又稱這是讓公眾取得有關疫苗、療法等資料的好方法，強調疫症是由中國引起。

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特朗普於4月尾，在白宮記者會提及注射漂白水抗疫，引起譁然，被傳媒窮追猛打，遂以傳媒拒報道真相，只問惡意問題為由，拒再出席記者會，稱不值得花精力讓傳媒得到高收視，民眾只獲假新聞。

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責任編輯：文青青

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