▲ 【美國疫情】「戴口罩是愛國」特朗普再改口風

新型冠狀病毒疫情持續,美國新增確診人數反彈,一直對戴口罩有保留的特朗普態度有變,稱戴口罩是愛國表現,又宣布會回歸白宮疫情記者會。美國疫情仍嚴重,其中重災區佛羅里達州,連續6日增加逾萬宗。

【新冠肺炎疫苗】北韓零確診但照研發 為宣傳多於愛

【美國示威】「芝加哥差過阿富汗」 特朗普計劃再派兵鎮壓示威

特朗普(Donald Trump)在Twitter發帖文,對戴口罩的態度明顯有變,稱美國人正致力打敗看不見的中國病毒(the Invisible China Virus),又稱很多人認為,當無法保持社交距離時,戴口罩是愛國表現(Patriotic to wear a face mask when you can't socially distance),強調無人比他更愛國,並附上一張自己戴口罩的圖片。

一直抗拒戴口罩的特朗普一改態度,顯然與美國疫情惡化有關,據worldometers數據,美國最新單日新增6.2萬宗確診,累計確診人數396萬,即將突破400萬;總結過去一周,美國50州中31州的新增確診個案多於前周,顯示廣泛地區疫情惡化。

歐盟就6.6萬億復甦基金達成協議 意大利料獲最多撥款

【新冠肺炎疫苗】牛津及康希諾生物初報捷 一文看清副作用

其中佛羅里達州,連續6日增加逾萬宗,最新增至36萬宗,死亡人數突破5000。據州政府統計,當地至少50間醫院深切治療部床位爆滿,部分醫院超負荷運作,邁阿密有醫院深切治療部佔用率達130%。

特朗普周一在白宮見記者,承認佛州、德州等地疫情變差,同時宣布會於周二起,再度主持白宮疫情記者會。他聲稱美國目前情況,較他宣布停止出席記者會時佳,又稱這是讓公眾取得有關疫苗、療法等資料的好方法,強調疫症是由中國引起。

印度要求美國對仿製藥和其他商品作出新讓步

特朗普於4月尾,在白宮記者會提及注射漂白水抗疫,引起譁然,被傳媒窮追猛打,遂以傳媒拒報道真相,只問惡意問題為由,拒再出席記者會,稱不值得花精力讓傳媒得到高收視,民眾只獲假新聞。

沙特84歲國王入院 據報膽囊發炎

【美國疫情】亞利桑那州醫生聯署延遲開學 籲相信科學

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱